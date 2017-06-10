Подписаться на уведомления
 

Евросоюз не будет создавать единую армию

 

Европейский союз не будет создавать единую армию, но при этом странам сообщества следует лучше координировать свои военные и гражданские структуры. Об этом заявила министр обороны ФРГ Урсула фон дер Ляйен в опубликованном интервью немецкому редакционному объединению Funke Mediengruppe, передает ТАСС.

"Европейской армии не будет. Останутся вооруженные силы европейских государств. Национальные парламенты сами будут решать, в каких операциях будут участвовать их военнослужащие", - пояснила фон дер Ляйен.

"ЕС не конкурирует с НАТО", - сказала министр. "Европейский союз объединяет военные средства, которые нам следует лучше координировать, с гражданскими средствами, такими, как, например, инвестиции в развитие и стабильность. И создание европейского командного центра в Брюсселе - первый серьезный шаг", - отметила она.

По словам главы ведомства, референдум в Великобритании и президентские выборы в США "открыли глаза" европейцам. "Европейцы должны активнее брать безопасность в собственные руки", - заявила фон дер Ляйен.

0 просмотров


Старости
В Азербайджане 88-летний старик подал на развод
В Азербайджане 88-летний старик подал на развод Из-за ревности; видео
Наша погода
Сегодня 29° / 21°
11 Июн 31° / 21°
12 Июн 27° / 19°
13 Июн 27° / 20°

Наши деньги
1 USD   =   1.7022 AZN
1 EUR   =   1.9076 AZN
1 RUB   =   0.0299 AZN

Новостная лента

Евросоюз не будет создавать единую армию
В Баку потеплеет до 33 градусов
Боевики ИГИЛ убили 13 филиппинских солдат
Замминистра Валишвили: «Азербайджан заранее предупредил Грузию…»
В Баку пропал 9-летний ребенок
Саудовский министр о ситуации вокруг Катара
В Баку дедушка по неосторожности убил внука
КНДР готовится к запуску баллистической ракеты
Военные повара из Азербайджана борются за звание лучших
Президент Болгарии выступил за отмену антироссийских санкций
Американцы вступили в войну с ИГИЛ на Филиппинах
В Баку прощаются с Натиком Алиевым фото; обновлено
Путин рассказал о своих внуках
На кого ставить в матче Азербайджан – Северная Ирландия?
Трампа удивили итоги выборов в Великобритании
Эмир Катара отменил визит в Турцию
Армяне стреляют из крупнокалиберных пулеметов
Сергей Маркедонов похвалил Азербайджан в Ереване
Соратник Башара Асада в гостях у haqqin.az: «1% населения может перевернуть страну»
Эрдоган заступился за Катар
Пентагон о применении фосфорных бомб в Сирии
Жилье за границей стало азербайджанцу не по карману комментарий эксперта
У России новая мишень - Черногория комментируют haqqin.az Гельман и Абзалов
Минналогов снова перевыполнило план эксклюзив
Иран идет в ШОС, а Азербайджан, как всегда, в стороне комментарий МИД
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться