Подписаться на уведомления
 

Россия так и не поставила Армении обещанное вооружение

Автор: Отдел информации 

Не выполняется контракт о поставках российского вооружения в Армению, согласно которому Армения должна была приобрести у России оружие и имущество стратегического назначения на 200 млн долларов со сроком выплаты в течение десяти лет. Об этом говорится в запросе армянской НПО «Союз информированных граждан», направленном в правительство Армении, передает haqqin.az.

В запросе НПО говорится, что 26 июня 2015 года в Ереване было подписано армяно-российское соглашение «О предоставлении правительству РА государственного экспортного кредита», которое вступило в силу в феврале 2016 года. Согласно этому документу, в Армению должно было быть поставлено вооружение на сумму 200 миллионов долларов, в том числе тяжелые огнеметы ТОС-1А «Солнцепек» и системы залпового огня «Смерч».

НПО заявляет, что системы вооружения, указанные в контракте, являются устаревшими и выпущены в 1970-1980-е годы, есть также вооружение производства 1960-х годов, и лишь часть вооружения является современным.

В ответе на запрос НПО правительство Армении указало, что по состоянию на 1 июня 2017 года размер кредитных обязательств армянской стороны по этому договору составил 35,6 млн долларов.

Иными словами, согласно части 2 статьи 2 договора получается, что за почти два года после подписания договора армянская сторона получила оружие и товары военного назначения в общей сложности примерно на 35 млн долларов из предусмотренных 200 млн долларов (18% от суммы контракта — ред.)

«Такие замедленные темпы поставок оружия Армении непонятны, если учесть, с какой скоростью Россия поставляет оружие Азербайджану, Ираку, Сирии и имеющим военные конфликты другим странам. Тем не менее, в соответствии с договором, на поставку остальной части оружия (на 165 миллионов долларов) осталось всего семь месяцев», — отмечается в заявлении НПО.

«Союз информированных граждан» также отмечает, что оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер» были приобретены у России вне вышеуказанного договора.

3207 просмотров


Старости
Сергей Маркедонов похвалил Азербайджан в Ереване
Сергей Маркедонов похвалил Азербайджан в Ереване
Наша погода
Сегодня 32° / 21°
11 Июн 30° / 21°
12 Июн 27° / 20°
13 Июн 28° / 19°

Наши деньги
1 USD   =   1.7022 AZN
1 EUR   =   1.9076 AZN
1 RUB   =   0.0299 AZN

Новостная лента

Массовое отравление детей в Сумгаите
При авиаударе американцев погибли афганские полицейские
В Баку продолжают уничтожать скверы экогеноцид; фото
Армения отправляет сепаратиста послом в Грузию наш комментарий
Иран выступил против независимости Курдистана
Ильхам Алиев летит в Казахстан эксклюзив
Заболела и Великобритания итоги с haqqin.az
Сопредседатели МГ ОБСЕ на переговорах в Ереване
Президент Сербии сократил визит в Казахстан из-за рождения сына
Генсек ООН прибыл в Узбекистан
Bloomberg анонсировал встречу Путина и Трампа
Ильхам Алиев написал Путину
Россия так и не поставила Армении обещанное вооружение
Президент Грузии признался, что хотел подать в отставку
Евросоюз не будет создавать единую армию
В Баку потеплеет до 33 градусов
Боевики ИГИЛ убили 13 филиппинских солдат
Замминистра Валишвили: «Азербайджан заранее предупредил Грузию…»
В Баку пропал 9-летний ребенок
Саудовский министр о ситуации вокруг Катара
В Баку дедушка по неосторожности убил внука
КНДР готовится к запуску баллистической ракеты
Военные повара из Азербайджана борются за звание лучших
Президент Болгарии выступил за отмену антироссийских санкций
Американцы вступили в войну с ИГИЛ на Филиппинах
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться