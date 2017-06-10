Россия так и не поставила Армении обещанное вооружение

Не выполняется контракт о поставках российского вооружения в Армению, согласно которому Армения должна была приобрести у России оружие и имущество стратегического назначения на 200 млн долларов со сроком выплаты в течение десяти лет. Об этом говорится в запросе армянской НПО «Союз информированных граждан», направленном в правительство Армении, передает haqqin.az.

В запросе НПО говорится, что 26 июня 2015 года в Ереване было подписано армяно-российское соглашение «О предоставлении правительству РА государственного экспортного кредита», которое вступило в силу в феврале 2016 года. Согласно этому документу, в Армению должно было быть поставлено вооружение на сумму 200 миллионов долларов, в том числе тяжелые огнеметы ТОС-1А «Солнцепек» и системы залпового огня «Смерч».

НПО заявляет, что системы вооружения, указанные в контракте, являются устаревшими и выпущены в 1970-1980-е годы, есть также вооружение производства 1960-х годов, и лишь часть вооружения является современным.

В ответе на запрос НПО правительство Армении указало, что по состоянию на 1 июня 2017 года размер кредитных обязательств армянской стороны по этому договору составил 35,6 млн долларов.

Иными словами, согласно части 2 статьи 2 договора получается, что за почти два года после подписания договора армянская сторона получила оружие и товары военного назначения в общей сложности примерно на 35 млн долларов из предусмотренных 200 млн долларов (18% от суммы контракта — ред.)

«Такие замедленные темпы поставок оружия Армении непонятны, если учесть, с какой скоростью Россия поставляет оружие Азербайджану, Ираку, Сирии и имеющим военные конфликты другим странам. Тем не менее, в соответствии с договором, на поставку остальной части оружия (на 165 миллионов долларов) осталось всего семь месяцев», — отмечается в заявлении НПО.

«Союз информированных граждан» также отмечает, что оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер» были приобретены у России вне вышеуказанного договора.