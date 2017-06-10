Ильхам Алиев написал Путину

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравление президенту России Владимиру Путину по случаю государственного праздника — Дня России, сообщает АзерТАдж.

«Уважаемый Владимир Владимирович, примите сердечные поздравления и добрые пожелания по случаю государственного праздника — Дня России.

Сегодня Российская Федерация добилась больших успехов в общественно-политической и социально-экономической областях. Проводимые внутригосударственные преобразования, а также шаги, предпринятые в сфере внешней политики, способствовали стабильности, формированию сплоченного общества и укреплению позиции и авторитета России на международной арене.

Азербайджан и Россию связывают многовековые традиции дружбы и взаимоуважения. Базирующиеся на этих добрых традициях азербайджано-российские межгосударственные отношения всесторонне развиваются и наполняются новым содержанием.

Выражаю уверенность в том, что совместными усилиями мы и впредь будем укреплять стратегическое партнерство, расширять взаимовыгодное сотрудничество в различных областях в интересах наших народов, во имя обеспечения мира, добрососедства и стабильности в регионе.

Уважаемый Владимир Владимирович, в этот знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья, успехов, а дружественному народу России — мира и благополучия», — говорится в послании.