Генсек ООН прибыл в Узбекистан

Визит генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша в Узбекистан начался с Самарканда, сообщает представительство ООН в Ташкенте.

По прибытии в Самарканд глава ООН возложил цветы к месту захоронения первого президента страны Ислама Каримова.

Затем Антониу Гутерриш посетил народную приемную президента Узбекистана и встретился с представителями гражданского общества в махалле Юксалиш. Главе ООН было рассказано об институте махалли и его роли в социальных процессах.

Генсек ООН также посетил площадь Регистан и ознакомился с архитектурными памятниками древнего города.