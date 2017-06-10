Президент Сербии Александар Вучич сократил свой визит в Казахстан в связи с рождением сына. Об этом сербский лидер сообщил в своем Twitter.

«Сегодня вечером впервые должен отменить государственные обязанности, делаю это с улыбкой на лице, так как у нас с Тамарой несколько минут назад родился сын», — написал Вучич.

Президент Сербии находился в Казахстане с двухдневным визитом. Поездка в Казахстан стала первым зарубежным визитом Вучича после его вступления в должность президента страны. В ходе поездки были запланированы встречи с президентом страны Нурсултаном Назарбаевым и премьером Бакытжаном Сагинтаевым. Вучич также принял участие в церемонии открытия специализированной выставки «Астана ЭКСПО-2017».