По результатам прошедших в Британии парламентских выборов лидер Консервативной партии сформирует новое правительство и возглавит его. Королева уже одобрила предложение Терезы Мэй. Но никто не может назвать произошедшее победой. Когда в апреля глава британского правительства объявила о досрочных выборах, для многих это стало неожиданностью, но резоны у Мэй были.

Хотя у нее было в запасе еще четыре года, прошлые выборы были лишь два года назад, но с тех пор будто прошла вечность. Страна проголосовала за выход из ЕС и обновила правительство, место Дэвида Кэмерона, взявшего на себя ответственность за неудачное голосование по Brexit, заняла Тереза Мэй. И на предстоящих переговорах с Брюсселем о процедуре расставания ей хотелось бы иметь за спиной более сплоченный парламент. Данные опросов показывали, что консерваторы могут рассчитывать на убедительное увеличение своего представительства в парламенте, да только общественная динамика сейчас так высока, что спустя месяц все стало выглядеть совсем иначе.

Наблюдатели говорят, что Консервативная партия провела скучную кампанию, не сумев предложить избирателям чего-то действительно важного и интересного. Зато неожиданно ожила Лейбористская партия во главе с Джереми Корбином, едва удержавшимся на лидерской позиции после Brexit.

Упор лейбористов на социальную проблематику и обещание провести выход из ЕС так, будто его и не было, привлекли людей. К тому же за лейбористов отдали голоса многие шотландцы, подуставшие от собственных националистов, находящихся у власти уже 15 лет. Очень характерно, что не получила ни одного мандата UKIP — партия британских националистов, которая может записать себе в актив Brexit.

Страна, похоже, сильно протрезвела, осознав последствия такого, казалось, дерзкого патриотичного шага. В общем, как сказано выше, в результате не выиграл никто. Консерваторы, имевшие в парламенте 330 мест, получили лишь 318. При том, что для большинства и монопольного формирования правительства нужно 326. Лейбористы взяли 261 место, прибавив 29 мандатов по сравнению с прошлыми выборами.

Корбин даже заявил о готовности сформировать в коалиции с другими небольшими партиями свой правительственный кабинет, но ничего такого не произошло. Единственные, кто может говорить об успехе, небольшая партия юнионистов из Северной Ирландии. Они улучшили свой результат всего на два мандата по сравнению с 2015 годом, получив десять мест, но именно их Тереза Мэй взяла в партнеры при формировании правительства. Если целью досрочных выборов было упрочение политической системы перед тяжелыми испытаниями Brexit, то эта цель абсолютно не была достигнута.

Лейбористы укрепились в качестве оппозиции, хотя еще недавно были близки к развалу. Консерваторы утратили парламентское большинство. Правящие шотландские националисты также утрачивают поддержку, а следовательно, падает управляемость Шотландией, которая было заявила о референдуме об отказе от Brexit, но все уже страшно устали от референдумов. В Северной Ирландии, представители которой войдут в правительство Великобритании, длится свой правительственный кризис, и поговаривают о возврате к прямому управлению из Лондона, чтобы восстановить политическую стабильность.

Великобритания, еще пару лет назад выглядевшая образцом стабильности и процветания, сейчас чувствует себя очень нездорово. В день открытия работы нового парламента, 19 июня, страну ждет первый раунд переговоров о выходе из Евросоюза. Эйфории не испытывает никто.