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Иран выступил против независимости Курдистана

 

Тегеран выступает за единство территории Ирака и регион Иракского Курдистана является неотъемлемой его частью, заявил на брифинге в субботу официальный представитель МИД Ирана Бахрам Касеми.

Власти Иракского Курдистана в среду заявили о решении провести референдум о независимости 25 сентября этого года. Тегеран является одним из ключевых партнеров федеральных иракских властей в Багдаде.

«Единый Ирак, имеющий стабильность и демократию, является гарантом прав всех иракцев… Курдистан — неотъемлемая часть иракской территории, и Иран поддерживает единство Ирака», — заявил Касеми.

Ранее с аналогичным заявлением выступил другой партнер Багдада — Вашингтон. Госдеп США заявил, что власти страны выступают за единый, федеральный, стабильный и демократический Ирак, а проведение референдума в Курдистане отвлечет внимание от борьбы с группировкой ИГ.

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