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Ильхам Алиев летит в Казахстан эксклюзив

Автор: Наир Алиев, Астана 

Сегодня, после состоявшейся накануне грандиозной церемонии открытия в Астане международной выставки ЭКСПО-2017 «Энергия будущего», раскрыли свои двери и национальные павильоны, в том числе азербайджанский.

При этом речь пока не идет об официальном открытии павильона Азербайджана — оно состоится через месяц, 9 июля.

И как сообщил в беседе с собственным корреспондентом haqqin.az посол Азербайджана в Казахстане Рашад Мамедов, по этому случаю ожидается прибытие в столицу Казахстана президента Азербайджана Ильхама Алиева.

По словам посла, 9 июля на ЭКСПО-2017 будет отмечаться День Азербайджана, на всех предусмотренных по этому случаю площадках пройдут мероприятия. Это и будет официальным открытием азербайджанского павильона.

Что касается непосредственно азербайджанской экспозиции, то главное ее отличие от выставок других стран — это полная интерактивность: любой посетитель может понажимать кнопки, подвигать рычажки.

И хотя тема ЭКСПО — энергетика, каждая страна попыталась в своей экспозиции выделиться чем-то особенным. К примеру, немцы продавали на выставке свое пиво. Азербайджан же, помимо энергии, сделал ставку на культуру и природу страны (чего стоит только «стенд» на полу, посвященный грязевым вулканам).

Кроме того, стало известно, что место национального комиссара на ЭКСПО в Астане после кончины министра энергетики Азербайджана Натика Алиева пока вакантно.

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