Об этом сообщила общекавказская общественно-политическая газета KavkazPlus. По версии газеты, отличающейся информированностью в ереванских делах, бывшего штангиста Юрия Варданяна на посту посла Армении в Грузии сменит заместитель директора Института Кавказа, политолог Сергей Минасян.

Напомним, Сергей Минасян часто фигурирует в комментариях грузинских авторов, пишущих для haqqin.az о новостях Армении. Последние, кстати, считают, что в Ереване, похоже, надеются таким образом усилить политическую активность в грузинском направлении. Что, очевидно, продиктовано особым интересом Армении к региону Самцхе-Джавахети.

Задача, которая стоит перед Сергеем Минасяном, особого секрета не представляет — Армении нужно во что бы то ни стало пробить транспортную блокаду через территорию Грузии. Это, судя по всему, один из самых сильных аргументов ведущегося не первый месяц мощного давления армянского лобби на грузинские власти. Армения таким образом добивается открытия транзита через оккупированные Абхазию и Цхинвальский регион в Армению. По мысли Еревана назначение Сергея Минасяна должно усилить сепаратистскую активность региона Самцхе-Джавахети, уроженцем которого Минасян является. Хорошо известно, что родом он из Ахалкалаки, так же как и то, что политолог никогда не скрывал своих симпатий в отношении «джавахкского» сепаратизма.

Более того, в 2005 году он был в числе тех джавахкских сепаратистов, которые открыто требовали военного вмешательства России в ситуацию в Джавахети. Вот образец типичных высказываний будущего посла Армении в Грузии С.Минасяна: «Территория Самцхе-Джавахети — место компактного проживания армян, их численность в Ахалкалаки достигает 90%, а всего по региону — 55-60%. Грузию всегда беспокоили «сепаратистские» настроения армян Джавахка, которые не воспринимают Грузию как родину...»

По данному поводу у общественности Тбилиси нет двух мнений. «Сепаратист, ставящий своей целью раскол Грузии как единого государства, не может быть представлен здесь в качестве посла», — с этим мнением ректора Дипломатической академии Грузии профессора Сосо Цинцадзе согласны все опрошенные мной видные тбилисцы.

Они дружно напомнили, что Армения была в числе тех, кто несколькими днями ранее голосовал на Генеральной Ассамблее ООН против инициированной Грузией резолюции «О статусе вынужденно перемещенных лиц и беженцев из Абхазии, Грузии и Цхинвальского региона (Южной Осетии), Грузия».

Генеральная Ассамблея ООН на 71-й сессии в десятый раз приняла эту грузинскую резолюцию подавляющим большинством голосов. Против голосовала Россия вместе с Арменией, Лаосом, Науру, Бурунди и несколькими другими странами.

Мои собеседники — упомянутый профессор С.Цинцадзе, В.Маисая и другие — при этом подчеркивали, что недружественную по отношению к Грузии позицию Армения занимает в ООН с 2008 года. На таком антигрузинском фоне назначать откровенного сепаратиста Сергея Минасяна послом в Грузию не просто ошибка, хуже того — оскорбление! — считает общественность Тбилиси.