Несмотря на ужесточение борьбы с вырубкой деревьев, в Баку продолжают незаконно уничтожать скверы. В редакцию haqqin.az обратились жители дома №15 по улице Асифа Магеррамова в Низаминском районе Баку. Перед этим зданием был сквер, который заложили еще в 1970-е годы. Однако в 2016 году часть деревьев была вырублена.

По этому поводу Министерство экологии и природных ресурсов провело расследование, данные были переданы в правоохранительные органы, виновные оштрафованы, а на месте вырубки посажены новые деревья.

«Однако в середине мая этого года сквер перед этим домом был полностью очищен от растительности, включая даже те деревья, которые посадили работники управления по озеленению», — рассказали местные жители.

По их словам, они обратились в Минэкологии, инспекторы которого провели расследование.

Жалобщики утверждают, что владельцы кафе, расположенного около сквера, засыпали территорию гравием. Люди обеспокоены тем, что вместо сквера на территории будет возведен коммерческий объект.

Как сообщил haqqin.az представитель Минэкологии Фахраддин Гамбаров, факты незаконной вырубки деревьев по данному адресу подтверждены. Однако инспекторы Минэкологии не смогли выявить виновника.

«Результаты инспекции задокументированы и переданы в Управление полиции Низаминского района Баку. Теперь правоохранительным органам предстоит найти виновника вырубки», — отметил Гамбаров.

По его словам, действительно, неизвестные лица ночью засыпали территорию сквера гравием. «Это также является правонарушением, которым займутся сотрудники полиции», — сказал он.

По словам Гамбарова, территория сквера вновь будет озеленена осенью в сезон посадки деревьев.