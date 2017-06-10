При авиаударе американцев погибли афганские полицейские

По меньшей мере трое полицейских погибли в Афганистане в результате авиаудара американских ВВС, передает Reuters со ссылкой на официальные лица.

В результате ошибочного ведения огня также получили ранения двое полицейских. По данным военного командования США в Кабуле, авиаудары проводились в рамках операции американских ВВС на юге Афганистана в провинции Гильменд.

«Мы хотели бы выразить наши глубочайшие соболезнования семьям членов пограничной полиции Афганистана, которые пострадали в результате этого неприятного инцидента», — говорится в сообщении военного командования США.

Власти Афганистана и США занимаются расследованием инцидента.