Наполеон и Обама поборются за места во французском парламенте

Анник Наполеон из департамента Вар и Борис Обама из Кот-д'Ор выдвинули свои кандидатуры для участия в парламентских выборах во Франции, первый тур которых пройдет уже в воскресенье.

Наполеон, носившая в девичестве фамилию Вантюрелли, с 1995 года состоит в правых партиях. Она не раз занимала кресла в местных органах власти, а последние пять лет работала в паре с депутатом Жан-Мишелем Кувом. Наполеон намерена заниматься развитием своего родного региона, повышать его туристическую привлекательность, защищать местных производителей и поддерживать функционирование локальных организаций здравоохранения.

Другой кандидат в депутаты с не менее звучной фамилией никогда не занимался политикой. Обама, молодой человек с камерунскими корнями, баллотируется от партии бывшего претендента на пост главы государства Жан-Люка Меланшона «Непокорившаяся Франция». Борис Обама учится на психолога и подрабатывает воспитателем в школе. Среди его обещаний — борьба за повышение заработной платы и забота об экологии.

Парламентские выборы во Франции пройдут в два тура 11 и 18 июня. Избирателям предстоит выбрать 577 депутатов Национального собрания страны из более чем 7,8 тысячи претендентов.