В Бразилии задержали сына «босса двух миров»

Бразильская полиция задержала в аэропорту Сан-Паулу Винченцо Макри, главу клана Comisso, который входит в ндрангету — крупную итальянскую организованную преступную группировку, происходящую из Калабрии. Итальянская полиция подтвердила поимку преступника, пишет издание Repubblica.

Мужчина пытался вылететь в Венесуэлу, где проживал по поддельным документам. Операция по поимке преступника была организована бразильской полицией вместе с итальянским следствием и органами Интерпола. Помимо этого, его планировали включить в списки наиболее опасных из разыскиваемых преступников Италии.

Винченцо является сыном известного мафиози Антонио Макри, которого называют «боссом двух миров». Такое прозвище появилось из-за его деятельности на территории Канады и США. Антонио был убит в 1975 году в ходе затяжной войны между кланами, которая называлась «первой войной ндрангеты».