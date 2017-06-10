На Тайване разбился вертолет

На Тайване в ходе проведения аэрофотосъемки разбился вертолет. Как сообщает Синьхуа, инцидент произошел в уезде Хуалянь.
Прибывшие на место крушения спасатели обнаружили тела трех погибших.
На Тайване в ходе проведения аэрофотосъемки разбился вертолет. Как сообщает Синьхуа, инцидент произошел в уезде Хуалянь.
Прибывшие на место крушения спасатели обнаружили тела трех погибших.
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