Катар поблагодарил Москву за поддержку

Министр иностранных дел Катара Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани встретился в Москве с российским коллегой Сергеем Лавровым. Дипломаты обсудили конфликт Катара с арабскими странами.

По словам Лаврова, Москва «с беспокойством» восприняла изоляцию Катара и ухудшение отношений между своими партнерами. Тем не менее, отметил он, Россия «принципиально» не будет вмешиваться в ситуацию, а лишь призывает разрешить все противоречия за столом переговоров.

В свою очередь, глава МИД Катара поблагодарил Россию за ее содействие в «преодолении» наложенных на страну санкций. Он подчеркнул, что Доха «ценит подобное сотрудничество».

Также стороны затронули тему терроризма. Лавров назвал его главной угрозой для стран Ближнего Востока. Для борьбы с ним нужно «сконцентрироваться на сотрудничестве, на объединении усилий», добавил дипломат.