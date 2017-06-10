В Азербайджане снизились процентные ставки по кредитам

В апреле этого года по сравнению с мартом средние процентные ставки по манатным депозитам и вкладам выросли на 0,18 процентных пункта — до 7,00%. Средние процентные ставки по депозитам и вкладам в иностранной валюте снизились на 0,22 процентных пункта — до 3,88%. Об этом Report сообщает со ссылкой на данные Центробанка Азербайджана.

В том числе средние процентные ставки физических лиц по вкладам в манатах выросли на 0,23 процентных пункта — до 11,04%, средние процентные ставки по иностранной валюте снизились на 0,33% — до 4,55%.

Средние процентные ставки в манатном и валютном эквиваленте, выданные в апреле коммерческими банками, соответственно составили 12,26% и 8,43% в год.

Напомним, на 1 апреля 2017 года эти показатели составляли 12,31% в манатах и 8,69% в иностранной валюте.