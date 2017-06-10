В России пустили на шашлык птиц из Красной книги

Двое жителей Омской области РФ убили трех птиц, две из которых занесены в Красную книгу. Злоумышленники приготовили из них шашлык.

Как сообщается на сайте областного управления МВД, инцидент произошел в единственном в России сельском зоопарке в поселке Большеречье. Двое мужчин с судимостью в возрасте 20 и 22 лет ночью проникли в вольеры, сбив навесные замки.

Жертвами стали кудрявый пеликан, даурский журавль и цесарка обыкновенная. При этом молодые люди также ограбили шашлычный павильон.

Возбуждено уголовное дело по статье «Жестокое обращение с животными».