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Всемирный банк начинает расследование контракта Зии Мамедова

Автор: Отдел информации 

Всемирный банк начинает расследование вокруг заключенного в 2013 году между ЗАО «Азербайджанские железные дороги» и канадской компанией Bombardier контракта по установке системы сигнализации на железной дороге Баку — Беюк Кясик. Об этом пишет канадское издание The Glob and Mail.

Всемирный банк намерен внести ясность в вопрос о возможной коррупционной сделке, заключенной между азербайджанскими чиновниками и канадской компанией. Стоит отметить, что 85% из суммы в 340 миллионов долларов, потраченных на проект, было выделено Всемирным банком.

Правоохранительные органы Швеции выявили, что при заключении сделки был выплачен «откат» в десятки миллионов долларов, и арестовали руководителей шведской «дочки» компании Bombardier.

Когда подписывался контракт, министром транспорта Азербайджана был Зия Мамедов, а пост главы «Азербайджанских железных дорог» занимал Ариф Аскеров.

The Glob and Mail пишет, что в случае, если расследование докажет наличие коррупционных связей во время заключения сделки, Bombardier будет исключена из проекта в Азербайджане и впредь этой компании будет запрещено участвовать в проектах, реализуемых Всемирным банком.

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