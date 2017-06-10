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Топ-менеджера «Роснано» задержали в Москве

 

Управляющий директор по инвестиционной деятельности корпорации «Роснано» Андрей Горьков задержан в Москве. Об этом в субботу, 10 июня, сообщается на сайте Следственного комитета.

Речь идет о злоупотреблении полномочиями. Следствие полагает, что в период с 2011 по 2013 год Горьков размещал на постоянной основе денежные средства в «Смоленском банке» (речь идет от суммах от 460 до 740 миллионов рублей). Это оформлялось под видом расчетно-кассового обслуживания, но фактически делалось в целях финансирования деятельности банка. 13 декабря 2014 года у финансово-кредитного учреждения была отозвана лицензия. «Роснано» в связи с этим потеряла более 738 миллионов рублей.

Накануне отзыва лицензии из банка в пользу родного брата Андрея Горькова были выведены активы в виде объектов недвижимости общей стоимостью 400 миллионов рублей.

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