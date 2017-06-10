Сирийские войска вышли к границам Ирака

Сирийские правительственные войска при поддержке военизированных формирований вышли к границе с Ираком в районе города Ат-Танф, сообщает в субботу агентство САНА.

Источник в сирийских вооруженных силах пояснил, что военные добрались до границ во второй половине дня пятницы, до этого ликвидировав несколько очагов сопротивления террористов из группировки ИГ.

САНА напоминает, что ранее по поддерживающим Дамаск силам в районе Ат-Танфа несколько раз наносили удары самолеты возглавляемой США коалиции. В коалиции заявляли, что удары были нанесены по силам, которые продвигались по зоне предотвращения конфликтов.

САНА, в свою очередь, отмечает, что, по мнению Дамаска, удары были попыткой воспрепятствовать выходу военных к границе с Ираком.