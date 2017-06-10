Президент Румынии призвал НАТО сдерживать «агрессивную» Россию

Президент Румынии Клаус Йоханнис высказал мнение, что переговоры с Россией о ее действиях в регионе возможны лишь при условии «политики сдерживания» со стороны НАТО.

«Я считаю, нам нужен диалог, но также необходимо и то, над чем мы работаем в НАТО, — мощная политика сдерживания. Такая комбинация — сдерживание и диалог — должна привести к решению, которое устроит все стороны», — сказал он на встрече с американским коллегой Дональдом Трампом.

Йоханнис добавил, что «агрессия Москвы против соседних государств вызывает обеспокоенность в регионе». По его словам, в отношениях с РФ нужно «высказываться очень четко и откровенно».