В Тунисе прошла демонстрация в поддержку Катара

Демонстрация в поддержку Катара прошла в пятницу вечером перед посольством эмирата в столице Туниса, передает ТАСС со ссылкой на тунисский информационный портал Business News.

По его данным, акция была организована в знак протеста против блокады Катара рядом стран Персидского залива, а также в целях поддержки занимаемой властями Туниса нейтральной позиции по данному вопросу.

Демонстранты призвали руководство Саудовской Аравии пересмотреть свою политику в отношении эмирата и напомнили о той помощи, которую катарские власти оказывают республике и другим странам.