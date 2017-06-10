Премьер Британии после выборов осталась без главного советника

Сразу двое руководителей аппарата премьер-министра Великобритании Терезы Мэй — Фиона Хилл и Ник Тимоти — после неоднозначных для Консервативной партии результатов внеочередных парламентских выборов подали в отставку, передает BBC.

В своем заявлении Тимоти, который является политическим консультантом Мэй, назвал итоги выборов «плачевными» и заявил, что считает себя ответственным за это.

«Я принимаю на себя часть ответственности как человек, имеющий отношение к предвыборной кампании и программе», — заявил Тимоти. Свое заявление об этом он опубликовал на сайте британской Консервативной партии Conservativehome.

По его словам, причиной неутешительного исхода стала не низкая поддержка Терезы Мэй и консерваторов, а бурный рост популярности лейбористов. Также он отметил, что многие недовольны выходом Великобритании из ЕС.

«Консерваторы получили более 13,6 млн голосов, что является историческим числом, так как это больше, чем получил Тони Блэр за все три победы на выборах», — пояснил Тимоти, отметив, что «ничего не значит больше, чем хорошее правительство для страны».