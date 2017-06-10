Пожар в торговом центре «Садарак»

В торговом центре Садарак произошел пожар, сообщает АПА со ссылкой на МЧС.
Согласно информации, огонь охватил два магазина в торговом центре.
Однако в результате своевременно принятых мер пожар удалось локализовать и потушить.
В торговом центре Садарак произошел пожар, сообщает АПА со ссылкой на МЧС.
Согласно информации, огонь охватил два магазина в торговом центре.
Однако в результате своевременно принятых мер пожар удалось локализовать и потушить.
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