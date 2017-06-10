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Мужчина открыл огонь по прохожим в Подмосковье Есть убитые и раненые

 

В поселке Кратово Раменского района Московской области хозяин частного дома расстрелял всех, кто находился в помещении, после чего открыл огонь по соседям и прибывшим полицейским. Об этом «Ленте.ру» сообщил источник в силовых структурах Подмосковья.

«Пока известно об одном погибшем и трех пострадавших, которые доставлены в больницы в тяжелом состоянии. Но это только прохожие. У всех огнестрельные раны от охотничьего оружия», — уточнил источник.

По словам другого источника, хозяин дома забаррикадировался в сарае, откуда ведет огонь по спецназу Росгвардии.

Источник также добавил, что в момент начала стрельбы, по словам соседей, в доме было пять человек. Четверо, вероятно, погибли, пятый ведет огонь. На данный момент место происшествия оцеплено, сотрудники СОБР начали штурм дома.

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Мужчина открыл огонь по прохожим в Подмосковье Есть убитые и раненые
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