В Лондоне требуют отставки Терезы Мэй

Несколько сотен человек собрались в центре Лондона на митинг с требованием отставки премьер-министра Великобритании Терезы Мэй, передает агентство Press Association.

Протестующие, в частности, выступили против союза Консервативной партии с Демократической юнионистской партией (ДЮП) Северной Ирландии. Участники митинга скандировали лозунги, смысл которых направлен против проявлений расизма, ущемления прав сексуальных меньшинств и против самой ДЮП.

Акция протеста сначала проходила на площади напротив парламента Великобритании, а затем переместилась на улицу Уайтхолл, расположившись неподалеку от резиденции британского премьера.

Организаторами митинга выступили общественное движение «Дайте отпор расизму» (Stand Up To Racism) и пацифистская коалиция «Остановите войну» (Stop The War Coalition), одним из лидеров которой является глава Лейбористской партии Джереми Корбин, которому многие из митингующих прочили пост премьер-министра.