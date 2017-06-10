На Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова состоялся отборочный матч между футбольными сборными Азербайджана и Северной Ирландии.

Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу Северной Ирландии.

Стартовый состав сборной Азербайджана: Кямран Агаев, Гара Гараев, Павел Пашаев, Максим Медведев, Бадави Гусейнов, Рамиль Шейдаев, Дмитрий Назаров, Рашад Садыхов, Джавид Гусейнов, Ричард Алмейда, Афран Исмайлов.

Стартовый состав сборной Северной Ирландии: Майкл Макговерн, Конор Маклафлин, Гарет Маколи, Джонни Эванс, Стивен Дэвис, Лайам Бойс, Крис Брант, Стюарт Даллас, Оливер Норвуд, Аарон Хьюз, Джош Магеннис.

В первые 10 минут матча азербайджанские футболисты пытались как-то выманить соперников на свою половину поля, чтобы на половине поля британцев возникли пустоты. Однако выявить бреши в обороне гостей не удавалось..

Первый опасный момент у ворот сборной Северной Ирландии возник на 22-й минуте. Рамиль Шейдаев получил пас из глубины и благодаря своим скоростным качествам вышел один на один с голкипером Северной Ирландии. Увы, Рамиль пробил выше ворот.

На 25-й минуте матча главный тренер сборной Северной Ирландии Майкл О`Нил произвел первую замену. На поле вышел Найалл Макгинн вместо Гарета Маколи.

Сборная Северной Ирландии играла предельно внимательно в обороне, не позволяя команде Азербайджана подойти к своим воротам. Оставалось надеяться на то, что во втором тайме гости будут играть в атаке активнее, потому что им тоже очень нужны 3 очка в сегодняшней игре.

Второй тайм начался в той же тягучей манере. Даже в матче с Германией у азербайджанских футболистов было больше пространства, чем сегодня.

На 56-й минуте на пустом месте, за споры с арбитром желтые карточки получили Максим Медведев и Джавид Гусейнов.

Второй опасный момент в матче возник на 65-й минуте. Афран Исмалов,, находясь в штрафной, пробил, но голкипер североирландцев отразил угрозу.

На 70-й минуте сборная Азербайджана убежала в контратаку три в два, но завершить ее голевым ударом не удалось.

Во второй половине второго тайма в обороне сборной Северной Ирландии наконец-то начали появляться пустоты. Оставалось только воспользоваться ими.

На 77-й минуте Роберт Просинечки выпустил Намика Алескерова вместо Дмитрия Назарова. Чуть позже хорватский специалист убирает с поля Афрана Исмайлова и выпускает Рахида Амиргулиева.

Сборная Азербайджана атакует все больше, но до реально опасных моментов дело не доходит. И в тот момент, когда Азербайджан играл все активнее и активнее, гол забили британцы. Шла вторая добавленная минута, когда Даллас поразил ворота хозяев. Радости североирландских футболистов и их болельщиков не было предела.

Финальный свисток. Счет 1:0 в пользу гостей.

Турнирное положение на данный момент: Германия – 15 очков (5 матчей), Северная Ирландия – 13 (6), Чехия – 8 (5), Азербайджан – 7 (6), Норвегия – 3 (5), Сан-Марино – 0 (5).

У сборной Азербайджана остались лишь теоретические шансы на 2-е место в группе.