Информация о госпитализации детей в Сумгаите с подозрением на массовое отравление вызвало панику среди жителей Баку и Сумгаита. В социальных сетях активно распространяются слухи о некой отравленной воде, неизвестной инфекции и людей призывают не пить воду из под крана. Паника привела к тому, что люди стали активно скупать в магазинах бутилированную воду.

В пресс-службе Минздрава категорически опровергли haqqin.az слухи о якобы отравленной и инфицированной воде, отметив, что никаких причин для паники среди населения нет.

«К сожалению, наш народ легко поддается панике. Как было сообщено ранее, за 4 дня в больницу в Сумгаите были доставлены 119 детей, большая часть которых была полностью выписана после оказания первой помощи. На сегодняшний день в больнице оставались 54 ребенка, большая часть из которых, была выписана до вечера. У всех поступивших детей были взяты анализы, результаты которых станут известны в ближайшее время», - отметили в пресс-службе Минздрава.

В Минздраве также добавили, что никакой угрозы для жизни и здоровья госпитализированных детей нет. Вполне возможно, что у многих из них сезонная простуда и на волне слухов, заботливые родители сразу же доставили их в больницу для обследования.

Сегодня днем в Сумгаите побывали замминистра здравоохранения и руководство Санэпидемстанции. Причины массовых обращений детей на недомогание выясняются.

Слухи о массовом отравлении людей питьевой водой в беседе с корреспондентом haqqin.az также опроверг глава пресс-службы «Азерсу» Анар Джабраиллы.

По его словам, из водных резервуаров «Азерсу» были взяты пробы. Никакого загрязнения или отравления воды не обнаружено.

«Были проанализированы пробы воды за три дня. Результаты проб воды доказывают, что никаких причин для паники нет. В настоящее время специалисты «Азерсу» проводят проверки в домах людей, которые обратились в больницы. Из Джейранбатанского водохранилища подается вода и в Баку. Если бы отравление было бы связано с водой, то такие случаи были бы зафиксированы и в Баку», - сказал он.

Между тем корреспонденты телеканала ARB побывали в Сумгаитской больнице и пообщались с детьми, госпитализированными с подозрением на отравление.





