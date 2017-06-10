Роберт Просинечки: «Вы хотите, чтобы я уехал из Азербайджана? Это мое личное дело»

Главные тренеры сборных Северной Ирландии и Азербайджана Майкл О`Нил и Роберт Просинечки прокомментировали отборочный матч чемпионата мира-2018, в котором Азербайджан уступил со счетом 0:1.

«Была сложная игра, - говорит Майкл О`Нил. - Мы играли с сильной командой. Просинечки создал хорошую сборную. Главным было забить, и мы это сделали. Главное – результат, которого мы добились.

Сегодня у нас здорово сыграл Эванс. Так должен играть центральный защитник.

Я доволен судейством. Эпизод с Алескеровым, когда судья не остановил игру, был за пределами штрафной площади. Не думаю, что стоит так обсуждать этот эпизод.

Хорошая игра получилась. В первом тайме и у нас были моменты, чтобы забить. В любом случае лидер группы - Германия. А мы постараемся занять второе место.

Большую роль сыграла сегодня погода. К тому же у нас не было многих футболистов, которые играли на Евро-2016 во Франции.

Азербайджан в отличие от ноябрьской игры в Белфасте играл больше в пас. Мы знали, что азербайджанские футболисты будут играть активнее, больше владеть мячом. Но главное - опять-таки результат.

В сборной Азербайджана в первую очередь хотел бы отметить командную игру. Если говорить об игроках отдельно, то это капитан Рашад Садыхов, Гара Гараев, Ричард Алмейда. Думаю, что в будущем ваша команда добьется больших успехов.

Я рад, что мы выиграли. Но я был бы согласен и на ничью. Однако мы выиграли и теперь у нас хорошие шансы на выход из группы».

Главный тренер сборной Азербайджана Роберт Просинечки заявил после игры следующее:

«Не хочу говорить много об игре. В футболе так бывает. Одна команда играет, а другая забивает. Думаю, вы согласитесь, что сегодня мы не заслуживали поражения.

Сейчас игроки едут отдыхать, потом они присоединятся к своим клубам и будут готовиться к еврокубкам. Мы допустили очень мало ошибок. 70 процентов времени мяч был у нас. Но такое бывает – одни атакуют, а другие забивают. Психологических проблем у сборной Азербайджана не должно быть. В сентябре продолжим играть в том же духе.

Мы играем по такой же системе с момента моего прихода в сборную Азербайджана.

Мы играли без ошибок, у нас было четыре стопроцентных момента, Намика Алескерова свалили, а судья это не увидел. Лично я доволен игрой.

Я могу сказать, что сегодня мы увидели сильную сборную Азербайджана. Северная Ирландия вдесятером стояла в обороне, и мы при этом создали четыре момента. Пропустили мы после единственной ошибки. Если бы мы хотя бы забили два гола, то это была бы лучшая игра Азербайджана за последние годы. Против Норвегии мы играли не так хорошо, но выиграли. Сегодня имели преимущество, но проиграли.

Про мой переход в «Бурсаспор» говорить не хочу. У меня есть контракт с АФФА до конца года. Вы хотите, чтобы я уехал? Это мое личное дело. Останусь ли я в Азербайджане? Я буду обсуждать этот вопрос с АФФА, с генсеком, президентом. Сообщу вам.

У каждого болельщика может быть свое мнение. Благодарю за поддержку. Сегодня ребята показали все, на что способны, боролись 90 минут.

Ричард Алмейда? Он пять лет здесь, никакой сложности в процессе адаптации не было. Ричард – полезный футболист, он - мотор «Карабаха», большой профессионал».