Мугабе уволил генпрокурора за некомпетентность

Президент Зимбабве Роберт Мугабе уволил генерального прокурора страны, которого суд обвинил в ненадлежащем исполнении должностных обязанностей и некомпетентности. Об этом сообщает телерадиокомпания Би-би-си.

Обвинения в адрес прокурора Йоханнеса Томаны поступили после того, как он отпустил двух человек, подозреваемых в планировании взрыва на принадлежащем жене Мугабе молокозаводе. После того, как он отпустил их, ему предъявили обвинения в препятствии осуществлению правосудия. Сам Томана отрицал обвинения.

Из-за инцидента Томана был временно отстранен от должности в феврале прошлого года.

Сообщается, что теперь прокурору грозит судебное преследование за преступное злоупотребление полномочиями.