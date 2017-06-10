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Трамп объявит об ужесточении политики в отношении Кубы

 

Президент США Дональд Трамп объявит об ужесточении политики в отношении Кубы. Как пишет Politico, ожидается, что Трамп выступит с соответствующим заявлением в конце следущей недели, а точнее, в ходе визита в Майами в следущую пятницу.

Точный посыл заявления неизвестен. Согласно источникам, Трамп намерен ужесточить некоторые ограничения в отношении тех, кто посещает или ведет бизнес с Кубой.

Отметим, что декабре 2014 года США восстановили дипломатические и торговые отношения с Кубой.  Гавану посетил президент Барак Обама. США открыли на Кубе посольство.

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