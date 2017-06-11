Лавров обсудил с Тиллерсоном ситуацию в Сирии

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонный разговор с государственным секретарем США Рексом Тиллерсоном. Об этом в субботу, 10 июня, сообщается на официальном сайте российского внешнеполитического ведомства.

«10 июня по американской инициативе состоялся телефонный разговор министра иностранных дел России Сергея Лаврова с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном. Собеседники обменялись оценками ситуации в Сирии, подтвердили настрой на укрепление взаимодействия в целях прекращения конфликта в этой стране. Сергей Лавров выразил категорическое несогласие с ударами США по проправительственным силам, призвал к принятию конкретных мер по недопущению подобных инцидентов в будущем», — указано в сообщении.