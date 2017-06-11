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Умер легендарный "Бэтмен"

 

Исполнитель роли Бэтмена в одноименном американском сериале 1960-х годов актер Адам Уэст скончался в США в возрасте 88 лет. Об этом сообщила телерадиокомпания Би-би-си со ссылкой на его родственников.

По словам представителя актера, он умер в Лос-Анджелесе от лейкемии.

Помимо роли Бэтмена актер также известен тем, что озвучивал одного из персонажей американского анимационного ситкома "Гриффины".

Американский сериал "Бэтмен", основанный на комиксах компании DC, шел в эфире телеканала ABC два с половиной сезона — с января 1966 года по март 1968 года.

Всего было отснято и показано 120 серий "Бэтмена". В сравнении с другими фильмами о приключениях супергероя сериал напоминает, скорее, пародию на остальные экранизации.

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Умер легендарный "Бэтмен"
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