Ситуация на Южном Кавказе накалилась настолько, что все чаще на разных уровнях говорят о неизбежности войны и эскалации карабахского конфликта. Подобные утверждения содержатся даже в недавнем докладе Международной кризисной группы, а армянский аналитик Игорь Мурадян вообще заявил, что локальная война – это судьба Южного Кавказа.

В беседе с haqqin.az известный военный политолог, доцент кафедры политологии и социологии Российского экономического университета (РЭИ) Александр Перенджиев рассказал об основной проблеме урегулирования. Она, по его словам, заключается в том, что все переговоры сводятся только к попыткам снизить уровень противостояния между вооруженными силами Азербайджана и Армении.

«Сейчас говорят, что стороны на этапе перемирия. Но на самом деле происходит вооруженное противостояние, просто в настоящий момент оно на низком уровне, ситуация сводится к перестрелкам, действиям разведывательных групп, передислокации войск. И в случае какого-либо жесткого инцидента, одна из сторон, скорее всего азербайджанская, может перейти в наступление», - считает Перенджиев.

Эксперт особо отмечает, что боевые действия в зоне конфликта давно не идут на территории бывшей НКАО. Столкновения происходят на оккупированных сопредельных азербайджанских районах.

«И я считаю, что вопрос надо разделить на две части. Первая – это проблема Нагорного Карабаха, и вторая – проблема оккупированных армянской стороной районов вокруг него. Но ни Азербайджан, ни Армения не принимают такой подход. И потому война может разгореться с новой силой».

Азербайджан не хочет делить проблему на две части потому что тогда получится, что Нагорный Карабах как бы не совсем азербайджанская земля. Армения тем более не желает этого делать, ей выгодно отодвинуть линию соприкосновения подальше от границ Карабаха.

«Вот и получается, что бои уже давно идут не в Нагорном Карабахе, а в прилегающих районах, но в СМИ почему-то говорится, что якобы столкновения происходят в Карабахе. И тем самым все – и в России, и в США, вводятся в заблуждение. Даже в Армении многие, наверное, думают, что это все – Нагорный Карабах. Во всяком случае некоторые армянские эксперты мне так заявляли. При таком подходе мира быть не может», - говорит Перенджиев.

Российская сторона, кстати, пытается разделить проблему на две части, считает военный политолог.

Что касается Азербайджана, то Баку категорически настаивает на выводе армянских войск из прилегающих к Карабаху районов. Армения же, теоретически не против отдать эти земли, но только в обмен на признание Нагорного Карабаха официальным Баку. Азербайджан на это не пойдет.

«Дипломатические механизмы когда-нибудь могут исчерпать свой ресурс и тогда возобновятся боевые действия», - отмечает эксперт.

Коснувшись заявления «министра обороны» «НКР» Левона Мнацаканяна о том, что «Арцах» может нанести «окончательный удар» по Азербайджану, Перенджиев назвал его провокационным. «Это никак не способствует урегулированию конфликта. Но уже сам факт того, что заявлениями обмениваются военные, говорит о том, что больше шансов у войны, чем у мира», - отметил эксперт.