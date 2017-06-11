Армяне применили тяжелые минометы

Вооруженные силы Армении нарушили за минувшие сутки режим прекращения огня на линии соприкосновения азербайджанских и армянских вооруженных сил 137 раз, сообщает пресс-служба Министерства обороны Азербайджана.
«Подразделения Вооруженных сил Армении, используя 60, 82 и 120 миллиметровые минометы (13 снарядов) в течение суток нарушили режим прекращения огня на различных направлениях фронта 137 раз», - говорится в сообщении Минобороны.
Оборонное ведомство отмечает, что обстрел велся как с территории самой Армении, так и с оккупированных земель Азербайджана.