Сборная Азербайджана не сыграет на чемпионате мира-2018 в России.

Обиднейшее поражение от Северной Ирландии лишило нашу команду надежд на второе место в отборочной группе. Теоретические шансы, конечно, остались. Но рассчитывать на то, что сборная Азербайджана наберет 10 очков в оставшихся четырех матчах, а Северная Ирландия проиграет всем, кроме Сан-Марино, не приходится.

Увы, но удел сборной Азербайджана в нынешнем отборочном турнире – это борьба за третье место с Чехией и Норвегией. После шести туров у Германии 18 очков, у Северной Ирландии – 13, у Чехии – 9, у Азербайджана – 7, у Норвегии – 4, у Сан-Марино очков нет.

Северная Ирландия вряд ли упустит второе место, дающее право сыграть в стыковых матчах за право участия в финальной стадии чемпионата мира. И это справедливо: по игре британская команда - вторая по силе в этой группе после Германии.

Если матч в Баку так и завершился бы вничью, то ситуация в группе стала бы более острой: 11 очков у североирландцев, 9 - у чехов, и 8 – у нас. А если бы сборной Азербайджана удалось выиграть, то борьба в группе по сути началась бы заново: по 10 очков у нас и британцев, 9 – у чехов. Но, увы, обо всех этих раскладах сейчас можно забыть.

Вчерашнее поражение сильно огорчает еще и потому, что сборная Азербайджана вышла на игру в оптимальном составе. Впервые за долгое время к Просинечки не было вопросов по игрокам, вышедшим на поле с первых минут.

Большие ожидания связывались с дебютом в сборной Ричарда Алмейды. И сейчас можно сказать, что бразилец заметно усилил команду. Своими филигранными забросами полузащитник «Карабаха» не раз обострял ситуацию. Дважды после его передач мог отличиться Афран Исмайлов. На 64-й минуте 22-й номер сборной Азербайджана обыграл в штрафной одного соперника и пробил, но голкипер был на месте. А на 83-й минуте Алмейда фактически вывел своего партнера по «Карабаху» один на один с вратарем, но Афран плохо остановил мяч, из-за чего вынужден был сместиться вправо и уже из сложной позиции пробил выше ворот.

Но самый реальный момент в матче был не у Исмайлова, а у Рамиля Шейдаева. На 23-й минуте его к воротам североирландцев вывел Джавид Гусейнов. Рамиль слишком сблизился с вратарем и попасть в ворота в этой ситуации было уже не просто. В результате форвард пробил выше ворот.

Стоит отметить и грубую судейскую ошибку испанца Хавьера Эстрады. На 77-й минуте Джонни Эванс снес прорывавшегося в штрафную Намика Алескерова. Эстрада находился рядом, но почему-то не остановил игру. Повтор эпизода показал, что нарушение было явным.

В эпизоде с голом в наши ворота можно отметить серию ошибок. Во-первых, это неудачный вынос Рашада Садыхова. Затем пас Эванса на Далласа и, казалось бы, неудачная обработка мяча, которая однако помогла Далласу обыграть Павла Пашаева и нанести удар. Мяч прокатился между ног Рашада Садыхова и залетел в ворота. Кямрану Агаеву в этой ситуации было сложно среагировать.

В матче с Северной Ирландией в стартовом составе сборной Азербайджана было шесть футболистов «Карабаха». А если учитывать замены, то на поле вышли восемь игроков чемпиона Азербайджана. Поэтому нет ничего удивительного в том, что футбол, демонстрируемый сборной Азербайджана во вчерашнем матче, очень часто напоминал то, как играет «Карабах». Игра против Северной Ирландии особо напомнила матч прошлогодней Лиги чемпионов против чешской «Виктории» (1:1). После нулевой ничьи в Чехии в Баку «Карабах» вел со счетом 1:0. Команда Гурбана Гурбанова не реализовала еще пару моментов, а в концовке пропустила обиднейший гол и вылетела из турнира. Вчера получилось примерно так же. До гола у североирландцев, как и у чехов, фактически не было голевых моментов.

А вот игра гостей напомнила противостояние «Карабаха» с шотландским «Селтиком» летом 2015 года. После поражения в Глазго со счетом 0:1 агдамцы так и не смогли преодолеть эшелонированную оборону «Селтика». Шотландцы играли очень цепко, практически не давая пространства игрокам «Карабаха». Примерно также вчера действовала сборная Северной Ирландии. Не случайно, что на предматчевой пресс-конференции главный тренер британцев Майкл О`Нил упомянул игры с «Селтиком», заявив, что смотрел их.

Надо сказать, что О`Нил еще раз продемонстрировал очень тщательную подготовку к матчу с Азербайджаном. В Белфасте североирландцы легко использовали наше самое слабое место – игру на втором этаже после стандартных положений, а в Баку так прикрыли героя матча с Германией Дмитрия Назарова, что его словно не было на поле.

Еще одна интересная особенность. В трех из четырех последних матчей между Азербайджаном и Северной Ирландией неизменно забивались голы в добавленное время. В отборочном турнире чемпионата мира-2014 в Белфасте мы пропустили на 96-й минуте и упустили победу – 1:1. В ответной игре уже Махир Шукюров забил на 94-й минуте, оформив окончательную победу сборной Азербайджана – 2:0. И вот вчера настала очередь североирландцев забивать в концовке.

После трех удачных матчей на старте отборочного турнира сборная Азербайджана потерпела три поражения и по-прежнему имеет 7 очков. Столько же очков у участников Евро-2016 Венгрии, Уэльса и Австрии (правда, валлийцы и австрийцы провели пока по пять игр). Хуже, чем у нас, обстоят дела у Румынии и Албании - двух других сборных, игравших прошлым летом на полях Франции. Обе команды имеют по 6 очков.

На постсоветском пространстве Азербайджан уступает лишь Украине, у которой 8 очков. Позади нас Армения (6 очков), Беларусь (5), Литва (5), Эстония (4), Латвия (3), Казахстан (2), Грузия (2), Молдова (1). И есть очень большая вероятность, что ни одна команда из стран бывшего СССР, кроме, разумеется, России, не сыграет на ЧМ-2018.

И напоследок хотелось бы коснуться темы, которую Роберт Просинечки активно избегает. Это его возможный уход в «Бурсаспор». Турецкий клуб вцепился в хорвата крепкой хваткой словно в топ-тренера. Сам наставник сборной Азербайджана, судя по высказываниям его турецкого менеджера, тоже хочет возглавить «Бурсаспор».

Переубедить Просинечки могла бы удачная игра с Северной Ирландией и продолжение борьбы за попадание на ЧМ-2018. Однако шансы на второе место потеряны, и теперь есть большая вероятность, что хорватский специалист уже летом переедет в Турцию.

Ситуация очень неприятная для АФФА, так как в Ассоциации наверняка рассчитывали продлить контракт с Просинечки, чтобы тот постарался вывести Азербайджан на Евро-2020 – отбор туда гораздо легче, чем на чемпионат мира. Перебивать предложение «Бурсаспора» АФФА вряд ли будет. Да и есть ли в этом смысл, если тренер хочет работать в Турции? Уж лучше, не теряя времени, заняться поисками нового главного тренера.