Приключения Трампа в России: певицей заинтересовалось ФБР

В расследовании ФБР бизнес-связей президента Дональда Трампа и его окружения проходит имя солистки группы «А-Студио» - 30-летней Кетеван (Кети) Топурия, сообщает haqqin.az со ссылкой на российские СМИ. Причиной этого стало то, что муж певицы бизнесмен Лев Гейхман имеет совместный бизнес с зятем Трампа Джаредом Кушнером.

Кети Топурия и Лев Гейхман поженились в 2013 году. А два года спустя в лос-анджелесской клинике Cedars-Sinai Medical Center Топурия родила Гейхману дочь Оливию. Пара проводит вместе не так много времени, потому что Лев Гейхман в основном живет в США, где занимается бизнесом, а Кети Топурия работает в России и не планирует переезжать к мужу.

Каким именно бизнесом занимается Лев Гейхман неизвестно. В единственном его интервью, данном в 2008 году информационному агентству «Паритет-Медиа», намекалось, что он представлял интересы некоего зарубежного инвестиционного фонда. Несмотря на то, что Л.Гейхману принадлежали сотые доли процента акций этого фонда, он зарабатывал несколько миллионов евро в год.

«У Льва Гейхмана и Джареда Кушнера имеются общие проекты в сфере девелопмента, IT-технологий и крупные сельскохозяйственные проекты в Калифорнии, - сообщил со ссылкой на неназванные американские источники интернет-портал «Центр изучения региональных проблем». - С ними связывают факт практически постоянного проживания Льва Гейхмана в Лос-Анджелесе».

Певица Милена Дейнега свидетельствует, что о связи мужа Кети Топурия с семьей Дональда Трампа говорили уже давно.

«В 2013 году мне довелось побывать на афтепати конкурса «Мисс Вселенная», который Трамп проводил в московском концертном зале Crocus City Hall. Наряду с владельцем зала Арасом Агаларовым, Филиппом Киркоровым, Стасом Михайловым и другими знаменитостями присутствовали там и Кети Топурия с мужем. Мы все сидели за одним столом. Трамп со всеми фотографировался. И уже тогда я слышала от серьезных людей, что у мужа Кети совместный бизнес то ли с сыном, то ли с зятем Трампа», - сказала певица.