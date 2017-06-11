Ограбление в стиле Голливуда в Баку

В Бакинском суде по тяжким преступлениям проходит процесс по делу Садика Гейбатова и Рояла Керимли, обвиняемых в квартирной краже. Председательствует на процессе судья Алиовсат Аббасов.

Следствием установлено, что 15 января 2017 года обвиняемые в Наримановском районе ограбили квартиру Самира Улубекова в не полностью заселенной новостройке. Грабители поднялись на 11 этаж здания, оттуда при помощи веревки спустились в квартиру потерпевшего. Оттуда они вынесли сейф с 40 тысячами долларов.

Первым пропажу сейфа обнаружил хозяин квартиры. Когда Самир Улубеков зашел домой, он увидел, что двери квартиры не заперты, а сейф, который был встроен в стену спальни, похищен. После этого Самир Улубеков позвонил в полицию.

Расследованием было установлено, что к ограблению квартиры Самира Улубекова причастен его друг Садик Гейбатов.

В своих показаниях обвиняемый Садик Гейбатов частично признал свою вину. Он сказал, что был другом детства Самира Улубекова и в 2016 году Самир показал ему свою новую квартиру в новостройке. Во время осмотра квартиры Садик Гейбатов увидел, что в стену спальни будет встроен сейф. Именно тогда он стал строить планы по ограблению квартиры друга, так как имел большие долги банкам и не знал, как по ним расплатиться. Поняв, что в одиночку квартиру друга ограбить не получится, Садик Гейбатов вошел в преступный сговор с Роялом Керимли.

Преступники, узнав заранее, что в выходной день дома у Самира Улубекова никого не будет, осуществили свой план.

На балкон квартиры Самира Улубекова на 10-м этаже спустился Роял Керимов, а Садик Гейбатов ждал его на 11-м этаже. После того, как преступники вытащили сейф, они отвезли его в поселок Дигях и там вскрыли его.

«Пустой сейф мы выбросили потом в кустах в Локбатане. Деньги мы разделили с Роялом поровну, часть денег я потратил на свои нужды. А 21 января на стройку в Патамдаре, где я работал, пришли люди в штатском и отвезли меня в Управление полиции Наримановского района», - сказал обвиняемый Садик Гейбатов.

Обвиняемый Роял Керимли в своих показаниях подтвердил показания подельника.

«Нам обоим нужны были деньги, так как мы с Садиком были в долгах. В квартиру на 10-м этаже спускался я. В спальне висела картина, я понял, что именно за ней находится сейф, о котором говорил Садик. Я снял квартиру и вытащил сейф», - сказал обвиняемый Роял Керимли.

«Свою долю я закопал во дворе своего дома, чтобы их не увидели домашние. Часть денег я взял и уехал в Ленкорань. Там я хорошо отдохнул, а когда вернулся, то сотрудники полиции задержали меня», - сказал Р.Керимли.

Затем показания дал потерпевший Самир Улубеков, который заявил, что причиненный ему материальный ущерб уже возмещен, и что он не имеет никаких претензий к обвиняемым.

Выступивший гособвинитель потребовал приговорить обвиняемых к 9,5 годам лишения свободы каждого.

Очередное заседание суда состоится 13 июня.