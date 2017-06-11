Несколько дней назад российские СМИ сообщили о том, что российский бюджет в 2017 году недосчитается $1 млрд, не выплаченный иностранными заемщиками. Имена проштрафившихся должников власти не обнародовали - это было объявлено "гостайной". Заинтересованные граждане тут же пустились в догадки. Кто же это такой неблагодарный - Куба, Белоруссия, а может быть, Армения? Но совсем скоро тайна была раскрыта. Страной, не выплатившей вовремя долг, оказалась Венесуэла - мировой рекордсмен по запасам нефти.

Сразу после этого Международную ассоциацию по свопам и деривативам попросили рассмотреть вопрос о том, является ли просрочка Венесуэлы по российскому кредиту дефолтом или нет. Иными словами, ассоциация должна прояснить, просрочила ли Венесуэла платеж или же речь идет о том, что эта страна в принципе не может исполнять свои международные обязательства по кредитам. То есть, она стала банкротом.

Цена бесплатных танков, самолетов и "Игл"

Я боюсь запутать читателя цифрами, но без этого не обойтись. Российский госкредит в размере до $4 млрд был предоставлен Каракасу еще в декабре 2011 года и предназначался для финансирования поставок в Венесуэлу российского оружия, от "калашниковых" до современных истребителей Су и танков Т-72.

У Венесуэлы денег для оплаты кредита не было и Россия уже дважды реструктурировала этот долг.

В 2016 году она разрешила Каракасу выплатить $530 млн на несколько лет позже. Это объяснялось «кризисом ликвидности» в Венесуэле и «дружественными отношениями» двух государств. Но, как говорится, любой долг платежом красен, а правительство Мадуро сейчас выворачивает перед Москвой карманы, в которых, по русской пословице, "вошь да блоха на аркане".

Зато, как сообщает агентство Reuters, у Венесуэлы оказалось 5 тысяч переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК) российского производства типа "Игла", что делает ее крупнейшим хранителем оружия в Латинской Америке. Для чего нужно такое количество "Игл"?

Какого противника венесуэльские военные собираются ими поражать? Доказательств того, что венесуэльское правительство использовало оружие, пока нет, однако директор ЦРУ Майк Помпео заявил, что оно представляет «невероятно серьезную» угрозу региональной безопасности в стране. Кроме того, российские ПЗРК венесуэльские правители, при тощем бюджете страны могут легко продать ливанской "Хезболле", связи с которой поддерживает первый вице-президент страны Тарек Эль-Айссами или другой террористической группировке на Ближнем Востоке. Хорошенький бизнес на деньги России, которые Каракас и не думает возвращать!

Легкие деньги Goldman Sachs

Катастрофическое экономическое положение Венесуэлы имеет и другое измерение. Только что американский банк Goldman Sachs закрыл сделку по приобретению облигаций государственной нефтяной компании Венесуэлы PDVSA со скидкой 69%. Он согласился выплатить Центральному банку страны $865 миллионов, со сроком погашения в 2022 году на сумму $2,8 миллиардов. Я предоставляю вдумчивому читателю, интересующемуся финансами, подсчитать, под какие проценты были приобретены эти бонды.

Но и это еще не все. Уже после сделки с Goldman Sachs через китайского брокера венесуэльское правительство выпустило бонды на сумму 5 миллиардов долларов по цене 20 центов за один доллар долларов. В 2036 году Венесуэла должна будет по этим ценным бумагам выплатить уже 11 миллиардов.

Как пишет американская The Washington Post, это тип кредитов, которые получают люди с трясущимися руками, что разговаривают с кассиром через пуленепробиваемое окно в маленьких и грязных комнатках в кварталах, где живут маргиналы. Российским гражданам такое хорошо известно. Отчаявшиеся люди, чтобы хоть как-то свести концы с концами обращаются в конторы, которые предлагают им деньги "здесь и сейчас" под 5-10 процентов в месяц. А потом, когда набирается астрономическая сумма и люди впадают в отчаяние, в их квартиры приходят так называемые коллекторы. Некоторые с оружием или с бутылками с зажигательной смесью.

"Венесуэла находится на спирали смерти. Она ищет деньги любой ценой" - такой заголовок выносит столичное американское издание к своей статье из Каракаса.

И все это происходит на фоне продолжающихся уже почти два с половиной месяца непрерывных антиправительственных демонстраций и попыток властей переписать конституцию страны с тем, чтобы установить там однопартийную структуру и похоронить частную собственность. Так что ни Goldman Sachs, ни Россия, ни Китай - главный кредитор венесуэльских революционеров - своих денег не получат ни сейчас, ни через пять лет. Никогда, пока у власти стоят люди, строящие в своей стране "социализм XXI века".

А теперь Америка объявит бойкот

Читатель спросит меня: а какое отношение имеет все это к Азербайджану, почему читатели haqqin.az должны интересоваться проблемами далекой Венесуэлы? Попробую объяснить.

По сообщениям из Вашингтона администрация президента Дональда Трампа сейчас серьезно рассматривает возможность прекращения импорта венесуэльской нефти в США. В случае принятия этого решения Венесуэла не только окажется на грани тотального экономического коллапса, но такая мера также может встряхнуть весь мировой нефтяной рынок.

Венесуэла является третьим по значимости поставщиком углеводородов в США (на первом месте - Канада, на втором -Саудовская Аравия). В 2016 году экспорт венесуэльской нефти в США ежедневно составлял 741 тысячу баррелей, в денежном выражении этот бизнес исчислялся суммой в 32.2 миллиона долларов. Подчеркиваю - в день. Поставки не прекращались ни после того, как сначала Каракас, а потом Вашингтон отозвали своих послов из США и Венесуэлы соответственно, ни когда бывший лидер Уго Чавес, выступая на Генеральной ассамблее ООН сказал, что после произнесенной до него речи Джорджа Буша-младшего "в зале запахло серой".

Венесуэла однажды уже прекращала поставки нефти в США. Произошло это в 2002 году, когда ведущую нефтяную компанию страны Petroleos de Venezuela (PDVSA), ту, которая сейчас выпускает облигации по цене туалетной бумаги, охватила всеобщая забастовка и бывший народный кумир Чавес уволил 2 тысячи ее работников. Но тогда перебои продолжались сравнительно недолго - всего несколько недель. А теперь, если Америка объявит своему третьему по величине поставщику углеводородов бойкот, это не может не сказаться на всем мировом нефтяном рынке. Возможно, цены на "черное золото" к удовольствию нефтедобывающих стран пойдут вверх, однако нестабильность в мировой энергетике может вызвать очередной финансовый кризис.

В краткосрочном плане сами США, скорее всего, не слишком пострадают от прекращения поставок венесуэльской нефти. Как сообщает американская газета ElNuevo Herald, в случае объявления бойкота Венесуэле США смогут распечатать свои стратегические резервы, чтобы восполнить недостаток венесуэльской нефти. Президент Трамп уже объявлял о своей готовности выставить на продажу половину из почти 700 миллионного стратегического запаса.

А вот венесуэльской PDVSA в этих условиях придется очень туго. Ей нужно будет срочно искать новые рынки сбыта, что еще больше ослабит и без того тощий бюджет страны, страдающий от низких цен на нефть. Трем нефтеперерабатывающим заводам Citgo, американской "дочке" PDVSA также придется начать импортировать нефть из других стран, а это еще больше поднимет издержки для правительства Мадуро.

Кстати, помимо экспорта нефти-сырца из Венесуэлы, могут быть прекращены и поставки в США венесуэльского бензина, дизельного топлива и других нефтепродуктов в размере 85 тысяч баррелей в день, доходы от продажи которых идут прежде всего на покупку продуктов питания для внутреннего рынка. Результатом может стать гуманитарная катастрофа в стране, а цену за наказание авторитарного режима вынуждены будут заплатить рядовые венесуэльцы.

Боевик года – смерть Венесуэлы

"Прекращение американского импорта углеводородов из Венесуэлы станет катастрофой для этой страны, чьи доходы на 95 процентов зависят от экспорта нефти", - уверяет эксперт в сфере энергетики американской консалтинговой компании BMI Research Мара Робертс.

Нельзя сказать, что американские власти не понимают, что объявляя бойкот венесуэльской нефти, они попросту убивают эту страну. Как говорит бывший заместитель госсекретаря по вопросам западного полушария Роджер Норьега, прекращение поставок нефти из Венесуэлы может наступить после других мер экономического характера, которые, скорее всего, будут приниматься поэтапно. "Следует проявлять осторожность, чтобы не наказывать население Венесуэлы, - говорит Норьега. - Я бы рекомендовал прежде, чем нажимать на курок, расширить санкции против высокопоставленных чиновников коррумпированного венесуэльского режима с тем, чтобы они прекратили убивать собственных граждан".

Однако пока американское правительство размышляет на тему бить или не бить, компании этой страны не хотят отказываться от легких денег. Венесуэльские оппозиционеры резко негативно высказываются о покупке Goldman Sachs бондов нефтяной компании страны, которые теоретически обеспечивают американской компании самый высокий на текущий момент, нигде в мире больше не виданный доход по ценным бумагам. "Goldman Sachs делает деньги на страданиях венесуэльцев, - говорит Хулио Борхес, лидер Национальной ассамблеи страны, находящейся в руках оппозиции. - Я бы посоветовал любому будущему демократическому правительству страны не признавать этот долг".

То есть, как бы не развивалась ситуация в этой латиноамериканской стране, иностранные инвесторы вряд ли получат дивиденды от вложенных в ее экономику денег. Ни те, кто поставляет ей оружие в кредит, ни те, кто, как говорят венесуэльцы, "делают деньги на голоде". Печальная картина. Мир равнодушно наблюдает. как самая богатая нефтью страна входит в спираль смерти…