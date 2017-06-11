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Пожар в центре для мигрантов в Германии: десятки раненых

 

Пожар возник в воскресенье утром в центре для размещения мигрантов немецкого города Бремен, где 37 человек, включая 10 детей, получили ранения, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на местную полицию и противопожарную службу.

Возгорание возникло в мусорном баке, находившемся в подвале здания, а для установления точной причины пожара проводится расследование. По данным полиции, в момент происшествия внутри находились более 100 мигрантов. Как сообщили в противопожарной службе города, 14 раненых, включая 10 детей, направлены в больницы, остальным медицинская помощь оказана на месте.

По данным МВД ФРГ, число мигрантов, запросивших убежище в 2016 году в Германии, составило 280 тысяч человек. В 2015 году в страну въехали 890 тысяч беженцев. Ранее сообщалось, что в 2016 году расходы Германии на беженцев составили около 20 миллиардов евро.

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