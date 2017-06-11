В здании Сабунчинского районного суда продолжается процесс по делу генерала расформированного МНБ Акифа Човдарова и трех его бывших подчиненных.

На заседании 7 июня продолжилось рассмотрение эпизода, связанного с потерпевшим Джафаром Сафаровым и его братьями.

Напомним, что Дж.Сафаров утверждает, что являлся законным владельцем рынка «8-й километр», который путем рейдерского захвата у него отняли высокопоставленные сотрудники МНБ.

В качестве первого свидетеля на процессе выступил отец Джафара Сафарова Гурбат Сафаров, проживающий в Джалилабадском районе.

Г. Сафаров сразу подчеркнул, что является уроженцем Агдамского района Азербайджана, тем самым отвергая связь по принципу землячества своих сыновей и экс-министра Фархада Алиева.

«Этот человек (Ф.Алиев – Ред.) перехал из Ярдымлинского района и жил в с. Алар Джалилабадского района. Уверяю вас, что ноги моих детей никогда не ступали по аларской земле», - сказал отец потерпевшего.

Отвечая на вопросы гособвинителя, Г.Сафаров заявил, что узнав о несправедливости, с которой столкнулись его дети, он обращался в различные инстанции, но тщетно.

Попытка адвоката Кямандара Насибова задать вопрос свидетелю вызвала ажиотаж в зале. Сулейман Сафаров, брат потерпевшего, стал кричать, чтобы отец не отвечал на вопросы адвоката Акифа Човдарова и вообще призвал свое семейство бойкотировать судебный процесс. Судья Габиб Гасанов пресек провокацию, распорядившись, чтобы С.Сафарова вывели из зала.

Адвокаты обвиняемых представили документы, согласно которым Гурбат Сафаров родился вовсе не в Агдаме, а в Джалилабаде, после чего начался опрос свидетеля.

К.Насибов поинтересовался у Гурбата Сафарова, почему он солгал о месте своего рождения. Ничуть не смутившись, свидетель находчиво ответил, что слишком стар, чтобы помнить, где родился. Но у адвоката была своя версия такой забывчивости: оказывается, Гурбат Сафаров знал, что судья Габиб Гасанов – выходец из Агдама и таким образом пытался расположить его к себе.

Продолжая тему малой родины, К. Насибов решил выяснить, кто из восьмерых сыновей свидетеля защищал Агдам. На что Г.Сафаров заявил, что все его дети воевали в Карабахе. И тут адвокат вновь уличил его во лжи, напомнив, что его сыновья сами признались, что «всю жизнь торговали картошкой».

Г. Сафаров также сообщил, что 90 процентов суммы в 240 тысяч долларов, потребовавшихся на покупку рынка, дал он сам, а остальное, мол, братья взяли в кредит. Это уточнение встретило недоуменный ропот в зале, потому как сами братья Сафаровы называли другие источники своих средств.

Далее между адвокатом Кямандаром Насибовым и потерпевшим Джафаром Сафаровым произошел примечательный диалог.

Адвокат: Ваш отец утверждает, что вас держали в подвале МНБ. Это правда?

Потерпевший: Да, это так.

Адвокат: А что, в МНБ был подвал?

Потерпевший: Так отец называет место, где меня держали.

Следующим в качестве свидетеля дали слово Агасаму Сафарову, старшему брату потерпевшего. По его словам, он узнал о случившемся с рынком от брата, сам же очевидцем событий не был. Показания других свидетелей - Гусейна и Шахбаза Сафаровых практически не отличались от предыдущих выступлений.

Очередным свидетелем стал зять генерала Акифа Човдарова 47-летний Ровшан Гасымов, который утверждал, что его супруга Аида Гасымова абсолютно законно завладела половиной рынка «8-й километр».

«В те годы я жил в городе Верхотурье Свердловской области России и занимался бизнесом, связанным с реализацией древесины. Но собирался начать свое дело в Азербайджане и искал партнеров. В 2005 году мне сообщили, что есть возможность примерно за 150 тысяч долларов приобрести половину рынка «8-й километр», - рассказал Р.Гасымов.

Отвечая на вопросы гособвинителя, этот свидетель пояснил, что общая стоимость рынка составляла 450 тысяч долларов, и он выслал из России половину этой суммы для покупки части рынка.

«Оставшуюся часть денег доложил Эльшан», - сказал он, добавив, что сначала половина рынка была оформлена на Эльшана Гусейнова.

На вопрос потерпевшего Джафара Сафарова, знает ли он, что рынок силой отняли у законного владельца, Р.Гасымов сказал, что в то время проживал в России и не знал всех подробностей дела.

«Мне предложили приобрести объект, и я выслал деньги», - сказал он, добавив, что был успешным бизнесменом еще до того, как стал зятем генерала Човдарова, и это родство не особо повлияло на его дела.

Выступивший в качестве свидетеля Эльшан Гусейнов отметил, что он является директором ООО Nəzrin-E, которое владеет частью рынка «8-й километр».

По его словам, после покупки рынка в него было инвестировано 5 миллионов манатов, а площадь увеличена в 4 раза.

Когда он покупал рынок у Чингиза Асадова, то, помимо платы в 450 тысяч долларов, было заключено долговое обязательство, утверждал свидетель. Согласно этому обязательству, Чингиз Сафаров ежемесячно получает с доходов рынка 5 тысяч манатов.

Эльшан Гусейнов счел нужным отметить, что при покупке рынка он получил добро и от братьев Сафаровых, которые получили от этой сделки 300 тысяч долларов.

«Через некоторое время ко мне подошел Салман Сафаров и сказал, что Джафар присвоил все эти. Я поговорил со своим компаньоном и согласился ежемесячно выдавать одному из братьев Сафаровых тысячу манатов. А их родственнику был безвозмездно выделен торговый участок на территории рынка», - утверждал Э.Гусейнов.

В 2013 году, перед тем как отправится на хадж, Эльшан Гусейнов переписал часть рынка на дочь Акифа Чодарова Аиду Гасымову.

Очередное заседание суда назначено на понедельник, 12 июня.