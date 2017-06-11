Как бы ни складывались внешние условия, историю однозначно творит Человек. И он же впоследствии собирает плоды своих действий как в личном, так и в историческом плане. Сегодня все забывают не только об этом, но и о том, что единицей измерения жизни является Человек, а вовсе не деньги. Антропологическое функционирование человеческого существа, его природа, его нужды, его инстинкты, страхи и стремления играют в поворотах истории заглавную роль.

Не имеет смысла отрицать, что Россия для формирования сильного блока желает сегодня сближения со странами большой Европы. Блока, основанного на общих как экономических, так и исторических и духовных интересах. Блока, который создал бы противовес Соединенным Штатам и поддерживал бы мировую многополярность.

Даже если цивилизационная разница между историческим путем России и дорогой, на которую однажды встал европейский Запад, очень значительна, схожесть их внутренней сущности гораздо больше, так как эти два мира имеют одно и тоже греко-римское происхождение. И если мы желаем сближения между народами Евразийской земли, необходимо сосредоточиться не на их отличиях, а на их похожести.

Зачем нужны деньги, если они не делают нас счастливее?

А схожесть эта сосредоточена в христианском мировоззрении, общим для нас для всех. Именно христианские ценности сформировали наш исторический багаж. Наше восприятие жизни и смерти обусловлено именно христианским взглядом на мир, который передали нам наши античные предки. И сегодня, хотим мы этого или не хотим, но христианское мировоззрение продолжает определять нашу ментальность.

Во всяком случае до недавних времен различие между Добром и Злом было четким и не поддающимся никакому сомнению. Как писал один французский мыслитель Эжен-Мельхиор де Вогюэ, «мир недавно еще приводился в действие Святым писанием». Сегодня же эта евангельская база потеряла свою неприкасаемость, а все потому, что Человек почему-то дал себе право подвергнуть сомнению свое прошлое, свою историю и даже природу своего собственного существа. Он дошел до того, что стал отрицать все свое существо во имя псевдосвободы.

На место духовности встали деньги и потребительство. Время берет верх над вечностью. Поразившую всех статью во французском «Ле Монд» (2003) предварял многозначительный заголовок: «Зачем тогда нужен экономический рост, если он не делает нас более счастливыми?». Сегодня этот вопрос можно перефразировать так: «Зачем тогда нужен ультралиберальный культ, если он не делает нас более счастливыми?».

Западный человек забыл великую Традицию и свою человеческую Историю. Он больше не созерцает мир, хуже того, будучи движимым эфемерными смыслами, он во что бы то ни стало пытается вмешаться во внутреннюю гармонию вселенной и повлиять на нее, считая себя хитрее жизни.

Да, человек - это существо, постоянно находящееся в процессе эволюции, однако прогресс может иметь и нездоровый характер. В человеческой жизни существуют такие аксиомы, которые мы просто не имеем право подвергать сомнению: мы свободны делать, что хотим, при условии извечной неприкосновенности взаимодействия Добра и Зла, при незыблемом фундаменте, которым является первоисточник жизни – Любовь. Как сказал Святой Августин: «Научись любить и делай, что хочешь!».

Потребительское счастье обесчеловечивания

И когда эти правила нарушаются во имя прогресса, денег или удовольствия, то этим у человека отнимается его коллективная историческая память. Речь идет об обесчеловечивании человека. Развиваясь и эволюционируя, человек естественным путем пришел к таким феноменам, как любовь, защита, самопожертвование, храбрость, сострадание.

Человек естественным путем начал передавать свои знания и традиции из поколения в поколение. Он начал создавать семьи, государства, стал защищать свои семьи и свои земли. Но при всех х различиях ядром, фундаментом, на котором все держится, являлось общее христианское мировоззрение. Ведь именно пришествие Христа сделало нас тем, чем мы сегодня являемся - с нашими моральными и социальными взглядами, наше эстетикой, нашей политикой, нашими душевными и сердечными стремлениями, нашим чувством жалости и желанием помочь.

Уничтожая наше прошлое, последователи ультралиберальной политики хотят сделать нас заново рожденными - tabula rasa, то есть свободными абсолютно от всего: от всех ценностей, от всех общечеловеческих знаний, от всякого здравого смысла, от веры в чудо, от всех тонких чувств, свойственных человеку, обещая нам взамен потребительское счастье.

Защищать свою культуру и традиции теперь является преступлением, а ведь нет ничего естественнее и нормальнее этого!

Но правда в том, что рано или поздно древние инстинкты оживут и вновь дадут о себе знать. Как предсказал тот же Вогюэ, Человек вновь станет искать над собой нечеловеческую силу, и взгляд его вновь обратится к небу, потому что человеческая сущность всегда остается неизменной.

Человечество невозможно без нации

Любовь к человечеству не ограничивается защитой прав мигрантов или пропагандой ЛГБТ. Счастье всего человечества единение всех со всеми.

Николай Бердяев, например, утверждает, что человечество всегда мечтало о единении всего рода человеческого. Но такое единение, на его взгляд, возможно только при условии национальной индивидуализации. Философ рассматривает всечеловеческую Историю как взаимоотношение различных равных между собой ступеней мировой иерархии индивидуальностей.

Первая ступень входит во вторую, вторая в третью и т.д.: Человек входит в нацию, нация – в человечество, человечество – в космос, космос – в Бога. Таким образом, мы видим, что человек входит в человечество посредством нации.

Существование человека не предусматривает, таким образом, игнорирование начальных этапов данной иерархии. Противопоставление нации и человечества является таким же абсурдом, как противопоставление части целому или одного органа всем организму. Человечество невозможно без нации – убежден Бердяев. Из этого следует, что любить человечество - это значит любить прежде всего каждого конкретного человека, стоящего перед тобой, а также уважать свою страну и свои традиции.

Человеку жизненно необходимы любовь, сострадание, надежда, а также проявление таких инстинктов, как поиск трансцендентности, стремление к гармонии и морали. В случае нашей евразийской цивилизации речь идет о христианской традиции, а это значит, что сближение между странами Европы и Россией должно происходить на основе ценностей именно этой традиции. Не тех искусственных ценностей, навязанных Общественным договором, а те, что присущи человеку на инстинктивном уровне, те, которые исторически были увековечены в христианстве.

В сегодняшнем западном обществе, как и в любом современном демократическом обществе, стержневые моральные принципы представлены постулатами Прав человека. Такое утверждение подчеркивает основную и главную разницу между Западом и Россией. Россия остается страной, которая самоидентифицируется через свое христианское православное ядро, пребывая в естественной, а не искусственной морали (об этом, кстати, очень хорошо написал Освальд Шпенглер в одной из глав своего «Заката Европы»). Так что мечтая об объединении народов Евразии на основе их общей истории, необходимо принимать во внимание важную роль России в данном проекте. Россия сегодня является единственным прибежищем для спасения европейской души.

Пришло время принимать меры

Вспомним историю: в течение многих веков существовала лишь одна христианская цивилизация, одна и та же как для Востока, так и для Запада. Эта христианская цивилизация появилась и устоялась на Востоке. Что же касается западной христианской цивилизации, то она появилась гораздо позже. Как сказал теолог Георгий Флоровский, «духовный стержень, который был унаследован Россией от Византийской империи, продолжает играть фундаментальную роль в жизни страны. Такой пример силы традиции, объясняемый непоколебимостью русского православия, должен вдохновить страны Европы, подарить им надежду. Он мог бы вернуть их к их собственным традициям и культурным особенностям». Ему вторит и Рене Генон: «Пришло время принимать меры. Восток должен прийти на помощь Западу, если, конечно, Запад не против». И речь идет вовсе не о том, чтобы прийти и навязать свои, чуждые западному миру концепции, как думает некоторые, а помочь Западу вновь обрести потерянные им традиции.

Мировое предназначение России – вот смысл «русской идеи», о которой так много писали Владимир Соловьев и Николай Бердяев. Что касается Федора Достоевского, то он нисколько не стесняясь говорит о превосходстве России над всеми другими странами, объясняя это универсальностью русского человека: лишь русский может быть во Франции - французом, с немцем - немцем, с древним греком - греком и при этом еще более русским, ибо, как сказал Достоевский, «тем самым я -настоящий русский и наиболее служу для России».

Достоевский считает, что русский человек всечеловечен. Это дает эму способность понимать универсальное, то есть все страны и их обычаи.

Что же касается мирового предназначения России, то писатель считает, что Европа сможет возродиться только благодаря России. Перед европейским Западом сегодня стоит очень важный выбор: следовать тенденциям Соединенных Штатов (а это тенденции глобализации и жесткой унификации со стиранием всех существующих культурных различий, а также всего человеческого в человеке) или повернуться к России, обретая таким образом свои национальные свободы, духовные традиции и прочие условия, необходимые для обеспечения глубинного человеческого счастья.

Сила в единении

Однако чтобы страны Европы обратили свой взор на Россию, необходима русская пропаганда в каждой из этих стран. Россия должна быть представлена в лучшем своем свете. Информировать население и объяснять – именно такой должна быть наша с вами деятельность по сближению европейских стран с Россией.

Чтобы идея общего евразийского пространства смогла однажды стать реальностью, мы должны активно между собой сотрудничать. Необходимо проводить такие мероприятия, которые позволяли бы нам заново друг друга увидеть. Например, ввести такую традицию, как Евразийский ежегодный международный коллоквиум, где бы мы друг другу поднимали бы боевой дух и делились бы между собой идеями. Вместе мы сила.