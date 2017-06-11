В Губинском районе резко поднялся уровень воды в реке Велвеле, что создало угрозу для жителей села Гонагкенд, сообщили haqqin.az жители района.

По словам жителей села, каждый год в результате поднятия уровня воды в реке Велвеле их село оказывается затопленным, а реакции на их обращения в органы местной и центральной власти нет.

Отметим, что село Гонагкенд находится в долине реки Велвеле и таяние снегов в горах вызывает резкое поднятие уровня воды в реке, что ежегодно создает угрозу для населенного пункта.

По словам жителя села Ниятуллы Оруджева, опасность наведения в селе усилили в последние дни еще и ливневые дожди. Он говорит, что селевые потоки уже затопили приусадебные участки в селе с населением в 1,5 тысячи человек. Ниятулла Оруджев говорит, что дальнейшее поднятие уровня воды в реке Велвеле создает реальную угрозу жизни сельчан.

Жители села уверяют, что несмотря на их многочисленные обращения и жалобы, соответствующие органы не принимают действенных мер, несмотря на то, что ситуация требует безотлагательного вмешательства.

Жители села говорят, что находятся на грани паники, так как вода реки достигла дверей их домов.

«Мы неоднократно обращались и муниципалитет и в исполнительную власть района. Но там нам всегда говорят, что они в курсе событий и все. Представители исполнительной власти побывали в селе, посмотрели и сказали, что у них нет соответствующей техники и они будут просить помощи у государства. Мы же хотим немногого: или пусть дамбу построят, или же пусть нас переселят, чтобы мы не жили под риском гибели. Была бы у нас возможность, мы бы и сами отсюда переехали», - говорит Н.Оруджев.

Жители села надеются, что после освещения их проблемы в СМИ, меры будут приняты и село Гонагкенд будет спасено от затопления.