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Синоптики предупреждают о резком ухудшении погоды

 

В Баку и на Абшеронском полуострове завтра ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, в отдельных местах возможны кратковременные дожди, временами усиливающийся северный ветер, сообщили сегодня в Национальном департаменте гидрометеорологии Минэкологии и природных ресурсов Азербайджана.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 18-21, днем - 25-30, в Баку ночью – 18-20, днем - 28-30 градусов тепла.

Атмосферное давление составит 760 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью составит 65-75, днем - 35-45 процентов.

В районах Азербайджана завтра ожидаются грозовые дожди, возможны ливни, местами усиливающийся западный ветер.

Ночью 17-22, днем 31-36, в горах ночью 9-14, днем 18-23 градуса тепла.

Синоптики Национального департамента гидрометеорологии предупреждают, что с 12 по 13 июня в некоторых районах Азербайджана ожидается нестабильная погода, грозовые дожди, местами возможны ливни и град. Ожидается повышение уровня воды в реках. Западный ветер местами усилится до 20-25 м/с.

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Синоптики предупреждают о резком ухудшении погоды
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