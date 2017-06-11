"Атлантида" всплыла 4 года назад, когда состоялся показ экспонатов таможенного музея. В основном, "Атлантида" гастролирует по странам ЕС, причем с феноменальным успехом. Наконец, директоров наших музеев, экспертов пригласили на показ уникального музея, малоизвестного в Баку, но обладателя подлинных шедевров от китайских статуэток 1 века нашей эры до, казалось бы, навсегда утерянных экспонатов из частных коллекций бакинских миллионеров времен первого нефтяного бума. Зависти в глазах директоров бакинских музеев не было; скорее ошеломление, изумление, восторг. Слишком роскошной была выставка, слишком поразительно пребывание в Баку таких шедевров, многие десятилетия прятавшихся в тайниках никому не известных коллекционеров.

Рапорт генерала

Замминистра культуры Севде Мамедалиевой показывал выставку сам шеф таможенной службы Айдын Алиев и гордость на его лице была безмерная: таможня спасла от вывоза из Баку шедевры мирового класса. Трудно передать, сколько благодарности было в глазах чиновников из Минкультуры. Эта выставка стала апогеем гордости за нашу отечественную таможенную службу.

Самый популярный за границей музей Баку – филиал исторического музея таможенной службы принимал гостей – делегации членов Ассоциации таможенных музеев. Популярность этих музеев во всем мире очень высока, на выставки собираются знатоки, искусствоведы и антиквары. Причина популярности таможенного музея проста – вывезти всегда пытаются подлинники.

«Таможенная служба Азербайджана преподнесла музеям Баку более 1700 экспонатов», – отметил в своем выступлении в 2014 году председатель таможенного комитета Айдын Алиев. – «В ведении таможенной службы находятся два музея - музей Гейдара Алиева и музей истории азербайджанской таможни, филиалом которого и является музей конфискованных в результате незаконного вывоза из Азербайджана предметов искусства и ценных исторических документов. Вывезти из Азербайджана пытаются все, что представляет хоть какой-то интерес для антикваров в Европе или Америке».

Посмотрите на фото чобана

С бедняги сорвали буквально всю одежду и пытались вывезти папаху, бурку, даже хурджин, в котором чобан носил свой скромный обед.

Или этот ржавый кинжал. Чем он мог привлечь внимание перекупщика? Кинжалу более 800 лет, что делает его гораздо более ценным на рынке антиквариата, чем кинжалы с рукоятками, богато инкрустированными полудрагоценными камнями, работы средневековых мастеров.

До 2006 года сотрудники таможни Азербайджана передавали в музеи все конфискованные предметы искусства. Затем началась работа по систематизации обнаруженного антиквариата, который пытаются вывезти за границу.

Некоторые музейщики обижаются на таможню, мол, с появлением собственного художественного музея таможенники реже стали передавать им экспонаты. И вообще, мол, зачем нужен музей при таможне? Оказалось, в тех странах, где имеются такие музеи, они выполняют очень важную охранную миссию. Отмечается повышение бдительности сотрудников таможни, активнее налажена работа с экспертами, сотрудниками музеев. Нечистоплотные охотники за антиком самим фактом существования таких музеев предупреждены: в Азербайджане профессионально, на европейском уровне налажена служба контроля за вывозом из страны ценных предметов искусства, исторических артефактов.

Всего в Ассоциации таможенных музеев 24 участника. В странах – членах Ассоциации отмечается положительная тенденция: охотники за антиквариатом стараются не идти на риск и не вывозить из этих стран ценные предметы искусства без правильно оформленных документов. Участие Азербайджана в этой Ассоциации – гарантия налаженного сотрудничества таможенной службы с экспертами. А также того, что не удастся провести таможню поддельными документами на правообладание предметом старины.

Еще одно преимущество - приобретенный таможенниками опыт в выявлении подлинных предметов искусства резко понижает число желающих рискнуть и незаконно вывезти из страны предметы старины.

Чего только стоят восточные скульптуры первого тысячелетия, древние иконы, холодное и огнестрельное оружие 17-19 веков, поразительные по богатству орнаментики кинжалы, великолепные ковры и ювелирные изделия, рукописи, скрипка работы немецкого мастера 19 века… Кроме того, в таможенном музее собрана самая лучшая по качеству монет среди музеев Азербайджана нумизматика и коллекция старинных ювелирных изделий.

Вторая успешная функция музея – он своим существованием заставляет и продавцов, и покупателей антиквариата грамотно и цивилизованно оформлять сделки, что предполагает абсолютную прозрачность и соблюдение законов по перемещению предметов искусства через границу. Насколько эта проблема актуальна для желающих приобрести произведения искусства в Азербайджане, свидетельствует огромное количество скульптур, картин и ковров, конфискованных из-за предоставления таможне подложных документов.

- Эта проблема актуальна для всех стран с богатым историческим и художественным наследием, - отметил президент Ассоциации таможенных музеев Генри Нимакс. - Неправильное оформление сделки, попытка обойти требования таможни приводит к конфискации картин.

В коллекции музея широко представлено творчество современных наших художников, хотя большая часть - произведения западных мастеров 18-20 веков, которые каким-то чудом сохранились в частных бакинских коллекциях на протяжении всего существования СССР.

Пять основных направлений представлены в экспозиции таможенного музея, очарование которого в подлинности собранных предметов искусства: ковры, рукописи, драгоценности, предметы западного и восточного искусства, а в последние годы коллекция стала пополняться даже сравнительно новыми произведениями – изделиями азербайджанских ремесленников XVII-XIX веков. Пытаются вывезти старинные кувшины, медную посуду, которая осталась почти в каждом деревенском доме. Что ставит вопрос перед Кабмином и Министерством культуры о принятии программы развития традиционных ремесел, пользующихся таким большим спросом у туристов. Особенно повышенным спросом у западных, арабских, иранских и японских туристов пользуются как работы современных мастеров, так и старинные образцы кавказского холодного оружия и, конечно, знаменитые азербайджанские ковры.

В антикварном магазине в Цинциннати (США) – это еще не самый известный центр по продаже восточного искусства, выставлены на обозрение и продажу десятки уникальных азербайджанских ковров 18-19 веков.

Что собрали в музее?

Практически единичными являются случаи неправильно оформленного, незаконного ввоза антиквариата в страну, зато таможня пресекает массу случаев незаконного вывоза не только предметов искусства, но и рукописей средневековых авторов.

Стоит зайти на сайт таможенного музея http// museums.customs.gov.az, чтобы полюбоваться богатой и разнообразной коллекцией мирового класса. На той выставке, возможно, произошла сенсация. На картине «Мужчина в кресле» в аннотации отмечено «Неизвестный автор», но опытным экспертам удалось разглядеть подпись возможного автора. Если экспертиза подтвердит авторство довольно известного художника, то произойдет сенсация и стоимость картины взлетит в десятки раз.

Экспонаты таможенного музея искусств таят в себе так много пока еще неразгаданных тайн, что здесь возможны очень интересные открытия. Например, замечательная коллекция старинных ружей с узорными прикладами (Афганистан) и кинжалами с изящной резьбой на клинке – изучение этих предметов может привести к возрождению великолепных коллекций восточного оружия Зейналабдина Тагиева, Муртуза Мухтарова, Ашурбейли, Гаджинского и других бакинских нефтепромышленников времен первого нефтяного бума.

В этом случае произойдет долгожданное для антикваров чудо, когда в одном предмете сливаются художественная и историческая значимость предмета искусства. Это чудо может произойти благодаря художественному филиалу исторического таможенного музея. Вероятность в данном случае высока, поскольку вывозят из Баку предметы старины из тех семей, которые каким-то образом были связаны с семьями бакинских миллионеров дореволюционного периода. Хотя и миллионеров бакинских советского периода тоже не стоит сбрасывать со счетов. Опыт азербайджанской таможни показал, что частных антикварных коллекций подпольных собирателей в Баку было много.

Печальный рекорд

Судя по изобилию экспонатов экстра-класса, нашей таможней создан надежный заслон контрабандистам по незаконному вывозу антиквариата, краденых произведений искусства. Об этом с законной гордостью говорил шеф таможенной службы Айдын Алиев. Мы гордимся нашими таможенниками. Но нет ответа на вопрос: почему вывозят? Почему из перенасыщенной миллионерами страны антиквариат вывозят, а не ввозят, как это обычно происходит.

Не зафиксировано ни одного случая ввоза картины, приобретенной на аукционах. Тогда как вывозят все подряд - западное и восточное искусство средневековья, старинные работы местных ремесленников, ковры, вплоть до бурок и папах, особенно интенсивно кавказское холодное оружие.

Как известно, почти у всех бакинских миллионеров первой волны в их частных коллекциях кавказское холодное оружие было широко представлено. Сейчас пытаются вывезти, начиная от оружия, украшенного полудрагоценными камнями и вплоть до ржавых кинжалов и обычных сабель. На вид невзрачных, но возможно, что среди них есть сабли Шамиля. На выставке 1900 года в Баку было представлено несколько сабель Шамиля, одна из них из личной коллекции инженера Везирова. Все они пропали после вторжения в Баку XI-ой Красной Армии в 1920 году. Внешне ничего особенного, но если сабля принадлежала Шамилю, ее историческая ценность в сотни раз ценнее сабли или кинжала с рукоятками, украшенными полудрагоценными камнями.

Что надо сделать для возникновения нормального тренда для страны, заявляющей о наистабильнейшей стабильности и улучшении бизнес–климата? Ведь вывоз антиквариата говорит об обратных тенденциях. Из Непала, Индии, Колумбии, Венесуэлы, Боливии вывозят антик. Правда, таможенники возразят, что по мировой статистике больше вывозят антиквариат из Италии и Франции. Но это все копии, фальшак на языке копиистов. Особенно мощно в Италии налажено производство подделок, от Джотто до да Винчи - все поставлено на поток. Уж слишком велик спрос.

Из перебравшихся на запад художников из республик СССР процветают чаще именно копиисты, которые включились в производство подделок.

Но из Азербайджана пытаются вывезти подлинники. Во времена первого нефтяного бума Ротшильды, братья Нобели вывозили из Баку изделия восточных мастеров, но много произведений искусства в Баку и завозилось для частных коллекций. Все экспонаты западного искусства и древнекитайские статуэтки, которые вызывают у китайских коллекционеров изумление и жажду обладания, - все это наследие первого нефтяного бума, тайно хранившееся в Баку все годы советского периода. Ни один наш музей, никто в Минкультуре не занимается этой проблемой.

Курсы для Гаджи Ибрагима

Почему даже в жирно-нефтяные годы, когда баррель стоил сто и более долларов, все равно антик стремились отсюда вывезти? В чем причина этого ненормального феномена - из Азербайджана пытаются вывезти на запад антик, чтобы продать в частные коллекции?! Не изучать этот феномен - само по себе печальное и очень странное явление, поскольку речь идет об угрозе национальной безопасности. Именно так воспринимается эта проблема в Италии, где создана специальная служба – антикварная полиция. Эффективность ее высока, поскольку она действует по всему миру, возвращая стране классическое итальянское искусство и одновременно стимулируя приобретение туристами работ современных итальянских мастеров.

С момента развала СССР вот уже более 25 лет идет вывоз антика, то есть процесс обеднения государства, национальной культуры, и до сих пор политиками, искусствоведами не поднимался вопрос – как стимулировать ввоз антиквариата и пресечь вывоз? Надо же выяснить, что с нашими миллионерами не так, чем эти ребята отличаются от японских, китайских, европейских миллионеров. Может, их в школе не учили, что все должно достаться народу? Хотят они того или не хотят. Народ простит 20-каратные побрякушки для жен миллионеров, их яхты и замки, если миллионер вернет родине кинжал шаха Аббаса.

Значит, надо ввести в наших школах уроки для богачей. Где будущим миллионерам скажут: Ребята, хватит уродовать Баку высотками. Миссия каждого национального Рокфеллера обогатить страну коллекцией мирового уровня.

Ни разу за все годы своей плодотворной деятельности Милли Меджлис не поднял вопрос о мерах по возвращению незаконно вывезенного азербайджанского искусства, спасению вывозимого из страны антиквариата, поощрению создания частных коллекций и частных музеев и предоставлению миллионерам гарантий неприкосновенности их частных собраний, что позволит резко сократить вывоз антиквариата и стимулирует ввоз его в страну. Все страны принимают меры по стимуляции приобретения своими гражданами антиквариата и полному прекращению вывоза. Все страны озабочены тем, как сделать приобретение своими доморощенными миллионерами антиквариата патриотическим трендом, как, например, в Китае. Где миллионеру можно вылететь из Компартии за что угодно, но только не за возвращение родине фарфоровой вазы эпохи Тан…