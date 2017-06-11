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Саргсян возобновил переговоры по Карабаху

Автор: Отдел информации 

Президент Армении Серж Саргсян 10 июня принял сопредседателей Минской группы ОБСЕ Игоря Попова (Россия), Ричарда Хогланда (США), Стефана Висконти (Франция), а также личного представителя действующего председателя ОБСЕ Анджея Каспшика, сообщает haqqin.az со ссылкой на пресс-службу президента Армении.

Согласно информации, в ходе встречи собеседники обсудили вопросы, касающиеся процесса мирного урегулирования карабахской проблемы. Собеседники коснулись ситуации на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе, а также на государственной границе Армении и Азербайджана, обратились к инцидентам, имевшим место на переднем крае за последнее время.

Участники встречи отметили важность сохранения сторонами в переговорном процессе приверженности обязательствам, нацеленным на мирное урегулирование конфликта, а также необходимость выполнения достигнутых на высоком уровне договоренностей.

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