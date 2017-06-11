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В Дагестане похищена сабля Надир шаха

 

В Дагестане ограблен музей при ГУП «Кубачинский художественный комбинат», похищено более 90 ценных экспонатов, в том числе сабля Надир шаха, сообщает «Кавказский узел».

На месте кражи работает оперативно-следственная группа, которая пытается раскрыть ограбление по «горячим следам».

Воры вынесли из музея более 90 единиц ценных экспонатов. Среди них старинные шашки, сабля Надир шаха, шаха Ирана и Азербайджана в 1736—1747 годах, серебряные вазы со вставками из кости, на которых изображены Сталин и Кремль.

По данным издания, в ориентировке, распространенной МВД по Дагестану, говорится о том, что «неустановленные лица вошли в музей, просто взломав входную дверь».

Известно, что музей, где хранились раритетные и дорогостоящие экспонаты (стоимость только сабли Надир шаха, по мнению экспертов, на «чёрном рынке» может начинаться с 1–2 миллионов долларов США), не имел сигнализации, а также профессиональной охраны.

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