Порошенко о вступлении Украины в Евросоюз

Президент Украины Петр Порошенко рассчитывает, что страна в будущем сможет претендовать на членство в Европейском Союзе, передает телеканал "112 Украина".

С 11 июня украинские граждане могут без виз путешествовать по странам Шенгенской зоны. Свободный доступ на 90 дней граждане Украины получают в туристических, предпринимательских и семейных целях. Президент Украины Петр Порошенко в воскресенье торжественно объявил о начале действия безвизового режима с Евросоюзом для граждан Украины. По данным Государственной пограничной службы страны, в первые часы с момента отмены виз границу пересекли около 600 жителей страны.

"Чем больший прогресс мы демонстрируем на пути реформ, тем больше аргументов у меня и у украинского народа появляется, чтобы предоставить Украине и перспективу членства в ЕС, потому что Украина — европейская страна", — сказал Порошенко в ходе торжественных мероприятий на границе со Словакией по случаю начала работы безвизового режима с ЕС.

Украина подписала соглашение об ассоциации и зоне свободной торговли с Евросоюзом в июне 2014 года одновременно с Молдавией и Грузией. Политическая часть соглашений начала частично действовать на предварительной основе уже в 2014 году, а с 1 января 2016 года вступило в силу соглашение о зоне свободной торговли ЕС и Украины. Киев на данный момент ожидает завершения ратификации соглашения Нидерландами, что позволит запустить действие соглашения об ассоциации с ЕС в полной мере.