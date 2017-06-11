Иранские власти арестовали не менее 49 человек по подозрению в причастности к организации двух взрывов в Тегеране, сообщает Интерфакс.

Министр разведки Ирана Махмуд Алави сообщил в субботу о 43 арестованных, в воскресенье министерство юстиции проинформировало о еще шести задержанных.

На минувшей неделе в иранской столице прогремели два взрыва - у здания парламента и мавзолея аятоллы Хомейни. Погибли 17 человек. Ответственность за теракты взяла на себя запрещенная в России террористическая организация "Исламское государство".