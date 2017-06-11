Саудийский и российский министры едут на могилу Натика Алиева

Министры энергетики России и Саудовской Аравии Александр Новак и Халид аль-Фалих прибудут сегодня в Баку, сообщил информированный источник; об этом передает «Интерфакс-Азербайджан».

«А.Новак и Х.аль-Фалих прибудут в Азербайджан в воскресенье почтить память скончавшегося на этой неделе главы Минэнерго Натика Алиева. Они посетят могилу покойного министра»,- отметил собеседник агентства.

Как сообщалось, глава Минэнерго в минувшие выходные был доставлен в Центральную больницу нефтяников из-за проблем с сердцем. Состояние Натика Алиева оценивалось как стабильно тяжелое. В понедельник министр отправился в Турцию для продолжения лечения в стамбульской клинике Florence Nightingale, в пятницу же было объявлено о кончине министра, несмотря на усилия врачей.

Натик Алиев был похоронен в субботу на второй Аллее почетного захоронения в Баку.